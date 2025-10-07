Miércoles de calor intenso en el Alto Valle: 30°C y fuertes ráfagas en Neuquén y Río Negro

Este miércoles será el inicio de una serie de jornadas de calor intenso en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuentas (AIC) anticiparon una temperatura de hasta 30°C. Sin embargo, el día también estará marcado por fuertes ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por horas. El detalle del pronóstico del tiempo para Neuquén, Roca y Regina.

Según las previsiones del SMN, se espera que el viento del Oeste sea una característica preponderante de lo que resta de este miércoles sobre todo a la mañana, la franja más complicada en cuanto a ráfagas.

De todas maneras, lo más destacado del miércoles será el calor. Mientras que el SMN pronosticó temperaturas de entre 12°C y 29°C, la AIC estimó temperaturas más extremas con una mínima de 5°C en la noche y una máxima de 30°C hacia la tarde.

Viento y fuertes ráfagas para este miércoles en el Alto Valle

La intensidad del viento fluctuará entre los 2 y 41 kilómetros por hora desde el Oeste. Sin embargo, habrá que prestarle atención ya que podrían alcanzar los 42 y 59 kilómetros por hora en distintos momentos el miércoles.

El estado del cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada en el Alto Valle, con periodos soleados.

No se esperan lluvias significativas para este miércoles ni en la tarde y noche. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, entre un 0 y 1 %.

Recomendaciones para el Alto Valle

La presencia de viento y ráfagas del Oeste durante la tarde y noche sugiere tomar precauciones para los residentes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Es importante asegurar objetos en el exterior y conducir con máxima atención. Las condiciones climáticas requieren una vigilancia constante.

En resumen, el Alto Valle vivirá un miércoles con predominio de viento y cielo parcialmente nublado, según el SMN. A su vez, será una jornada calurosa de hasta 30°C.