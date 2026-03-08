Alerta naranja en Neuquén, Río Negro, Chubut y 15 provincias más: el mapa de las tormentas extremas este 8 de marzo
Domingo de riesgo meteorológico en casi todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja la advertencia para el norte de la Patagonia y el centro argentino. Se esperan tormentas severas, granizo y ráfagas de 90 km/h para este 8 de marzo.
El inicio de marzo no da tregua y este domingo el mapa de Argentina aparece casi cubierto por advertencias climáticas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que 18 provincias están bajo vigilancia, pero la situación es crítica en Neuquén y Río Negro, donde el alerta escaló a nivel naranja, indicando fenómenos con capacidad de daño y riesgo para la población.
Alerta naranja por tormentas: el foco en Neuquén, Río Negro y el centro del país
Para el norte de la Patagonia y gran parte de la región central del país, el SMN emitió una advertencia de nivel naranja. Esto implica que las tormentas pueden ser localmente severas.
- Provincias afectadas: Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Luis.
- Fenómenos: Se espera abundante caída de agua (entre 50 y 90 mm), frecuente actividad eléctrica, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y alta probabilidad de caída de granizo.
- Horario crítico: La inestabilidad más fuerte se espera para la tarde y noche de este domingo.
Alerta amarilla por tormentas: la inestabilidad se extiende a 12 provincias más
El resto del país también sentirá el impacto del frente de tormentas, aunque con una intensidad levemente menor (nivel amarillo).
- Zonas afectadas: Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz.
- Impacto: En estas áreas se prevén lluvias fuertes, ráfagas de hasta 60 km/h y ocasional caída de granizo, con acumulados de hasta 60 mm.
