Alerta naranja en Neuquén, Río Negro, Chubut y 15 provincias más: el mapa de las tormentas extremas este 8 de marzo

Neuquén, Río Negro, Chubut y otras 10 provincias bajo alerta por tormentas: las zonas afectadas por el fuerte temporal.

El inicio de marzo no da tregua y este domingo el mapa de Argentina aparece casi cubierto por advertencias climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que 18 provincias están bajo vigilancia, pero la situación es crítica en Neuquén y Río Negro, donde el alerta escaló a nivel naranja, indicando fenómenos con capacidad de daño y riesgo para la población.

Alerta naranja por tormentas: el foco en Neuquén, Río Negro y el centro del país

Para el norte de la Patagonia y gran parte de la región central del país, el SMN emitió una advertencia de nivel naranja. Esto implica que las tormentas pueden ser localmente severas.

Provincias afectadas: Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Luis.

Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Luis. Fenómenos: Se espera abundante caída de agua (entre 50 y 90 mm), frecuente actividad eléctrica , ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y alta probabilidad de caída de granizo .

Se espera (entre 50 y 90 mm), , ráfagas que pueden alcanzar los y alta probabilidad de . Horario crítico: La inestabilidad más fuerte se espera para la tarde y noche de este domingo.

Alerta amarilla por tormentas: la inestabilidad se extiende a 12 provincias más

El resto del país también sentirá el impacto del frente de tormentas, aunque con una intensidad levemente menor (nivel amarillo).