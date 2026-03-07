Neuquén, Río Negro, Chubut y otras 10 provincias bajo alerta por tormentas: las zonas afectadas por el fuerte temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán este sábado a varias provincias de la Argentina. El fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y hasta granizo.

El fuerte temporal alcanzará a un total de trece provincias, dos de ellas son Neuquén y Río Negro, por ello acá te informamos el detalle de la alerta.

13 provincias bajo alerta en Argentina

El organismo nacional informó que las alertas por tormentas son dos: la de mayor alcance es amarilla y la de menor, naranja. El nivel «naranja» indica que se esperan «fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente».

Sobre la amarilla alertó que el área será afectada principalmente por tormentas, algunas fuertes, y las mismas «podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h». Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

En tanto por la alerta naranja, el SMN resaltó que las tormentas serán mucho más intensas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y en este caso, las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h. Además los valores de precipitación acumulada serán de entre 50 y 90 mm.

Las provincias bajo alerta y las zonas afectadas

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:

Jujuy Salta Formosa Chaco Santiago del Estero Misiones La Rioja San Luis Mendoza La Pampa Neuquén: alerta amarilla. Las zonas afectadas son: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Confluencia, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, Lácar. Río Negro: alerta amarillas. El temporal afectará toda la provincias a excepción de la zona cordillerana. Chubut