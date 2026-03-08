Alerta naranja por tormentas y granizo: a qué hora llega el temporal que sacudirá al Alto Valle
Domingo de riesgo extremo en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó la alerta a nivel naranja por tormentas severas. Se esperan acumulados de agua de hasta 90 mm, ráfagas violentas y caída de piedra para el cierre de este 8 de marzo.
El cierre del fin de semana será pasado por agua y con mucha tensión meteorológica en el Alto Valle. Lo que comenzó como una probabilidad de chaparrones aislados escaló a una alerta naranja, lo que implica fenómenos peligrosos para la vida y los bienes en toda la región.
Con una temperatura máxima que rozará los 32°C, el ambiente sofocante y la alta humedad actúan como el combustible perfecto para el desarrollo de celdas de tormenta que afectarán a Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cipolletti, Allen y General Roca.
Cronograma de la tormenta: los horarios críticos
Según los radares y el pronóstico oficial, la inestabilidad se dividirá en dos etapas clave para hoy:
- Tarde (15:00 a 18:00): Comienzan a formarse núcleos aislados. Es el momento de mayor riesgo para la caída de granizo debido al fuerte ascenso térmico y la energía acumulada en la atmósfera.
- Noche (20:00 en adelante): Llega el frente más compacto. Se espera el pico de abundante caída de agua. Los acumulados podrían oscilar entre los 50 y 90 mm, una cifra altísima para la zona que podría generar anegamientos en minutos.
No será un viento constante, sino ráfagas asociadas directamente a la tormenta que podrían alcanzar los 80 o 90 km/h, capaces de derribar ramas y cartelería.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar