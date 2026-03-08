Alerta naranja por tormentas y granizo: a qué hora llega el temporal que sacudirá al Alto Valle

El cierre del fin de semana será pasado por agua y con mucha tensión meteorológica en el Alto Valle. Lo que comenzó como una probabilidad de chaparrones aislados escaló a una alerta naranja, lo que implica fenómenos peligrosos para la vida y los bienes en toda la región.

Con una temperatura máxima que rozará los 32°C, el ambiente sofocante y la alta humedad actúan como el combustible perfecto para el desarrollo de celdas de tormenta que afectarán a Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cipolletti, Allen y General Roca.

Cronograma de la tormenta: los horarios críticos

Según los radares y el pronóstico oficial, la inestabilidad se dividirá en dos etapas clave para hoy:

Tarde (15:00 a 18:00): Comienzan a formarse núcleos aislados. Es el momento de mayor riesgo para la caída de granizo debido al fuerte ascenso térmico y la energía acumulada en la atmósfera.

Comienzan a formarse núcleos aislados. Es el momento de mayor riesgo para la debido al fuerte ascenso térmico y la energía acumulada en la atmósfera. Noche (20:00 en adelante): Llega el frente más compacto. Se espera el pico de abundante caída de agua. Los acumulados podrían oscilar entre los 50 y 90 mm, una cifra altísima para la zona que podría generar anegamientos en minutos.

No será un viento constante, sino ráfagas asociadas directamente a la tormenta que podrían alcanzar los 80 o 90 km/h, capaces de derribar ramas y cartelería.