Alerta por arsénico en el agua potable: qué pasa en Neuquén y Río Negro según el mapa del ITBA

Un reciente análisis del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló altos niveles de arsénico en el agua. El estudio encendió alarmas sobre el consumo del agua proveniente de procesos geológicos cordilleranos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niveles permitidos de arsénico para consumir sin riesgo es un máximo de 10 partes por billón (PPB). Tras estudiar más de 350 muestras de agua subterránea y superficial en territorio nacional, el ITBA presentó su «Mapa de Arsémico» revelando los niveles del químico en el agua según la zona.

En el mapa se indica que la región de Río Negro y Neuquén los niveles de arsénico en el agua son correctos y se encuentran dentro de los parámetros que la hacen consumible. Es decir, que no representa un riesgo en la salud a largo plazo.

A pesar de que el registro marcó a las provincias en verde, se debe tener precaución ante nuevos análisis y avances del estudio. En el caso de Río Negro y La Pampa, los índices se encuentran al límite, por lo que se esperan nuevos estudios para corroborar datos.

Arsénico en el agua para consumo: ¿qué regiones son las más afectadas?

El mapa reveló que la problemática se presenta en distintas provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa. En la región bonaerense es donde se presentó el nivel más alto del químico, superando los 50 PPB.

El investigador del ITBA, Jorge Daniel Stripeikis, mencionó en una entrevista con Radio Buenos Aires AM 1350 sobre la situación del agua en el país. Detalló que el arsénico es un químico natural originado hace millones de años y que afecta a las regiones «de Río Negro para arriba» según detalló.

El estudio del agua parte como iniciativa para mejorar la calidad y reducir el riesgo en la salud de la población. «Buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas, como es el acceso a una fuente de agua segura» destacó Stripeikis.

Mapa de niveles de arsénico en el agua por zona (Foto: ITBA)

Qué es el arsénico, de dónde surge y cómo afecta a la salud

El arsénico es un elemento químico natural de la corteza terrestre, puede provenir de contaminación o fenómenos geólogos. Durante el traslado del agua desde su formación en la Cordillera de los Andes hasta las localidades y redes de agua, el riesgo de adquirir químicos dañinos aumenta.

Durante el transcurso natural del agua, diversos químicos, cenizas de la región y minerales se depositan en el subsuelo de la llanura pampeana, sumado a restos de flora y fauna de la región. Con el paso del tiempo el agua disuelve esos sedimentos y libera arsénico en napas subterráneas.

La exposición del agua con niveles elevados del químico puede ser perjudicial a mediano y largo plazo a la salud. La exposición prolongada podría afectar a más de 4 millones de personas