Alerta por fuertes tormentas en el centro del país y lluvias en la Patagonia: qué pasa en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes una alerta amarilla en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, por tormentas fuertes con potencial caída de granizo y ráfagas intensas. Sin embargo, no serán las únicas zonas con condiciones meteorológicas adversas: se anuncia tormenta en la Patagonia, lluvias en el Alto Valle y la Cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Tormenta en la Patagonia: lluvias en el Alto Valle y la Cordillera de Neuquén y Río Negro

«En Patagonia, se esperan lluvias y chaparrones de forma generalizada», comunicó el SMN en sus redes sociales. Las precipitaciones forman parte de un sistema frontal que también impulsa la nubosidad y el viento norte hacia el centro del país.

Así, la probabilidad de precipitaciones se anuncia para el Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro. En la capital neuquina y Roca se informa sobre «tormentas aisladas» para la tarde de este martes, entre un 40 y un 70%. Hacia la noche ya no rige la advertencia.

En cuanto a la Cordillera, desde el SMN indicaron que hay entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias en Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel.

Alerta amarilla por tormentas en tres provincias de Argentina

Las advertencias más severas rigen para Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. La alerta amarilla indica que estas zonas podrían ser afectadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 km/h.

El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, aunque estos montos podrían superarse de manera puntual, especialmente a partir del jueves 23 de octubre.

Adicionalmente, el SMN mantiene un aviso por viento fuerte que afecta a la costa bonaerense, donde se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que llegarían hasta los 75 km/h.