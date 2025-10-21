Baja la temperatura en el Alto Valle: martes con máximas de 22°C y posibles lluvias, ¿qué pasa con el viento?

Luego de dos jornadas de mucho calor, la región del Alto Valle se prepara para un martes con descenso de temperaturas y la presencia de nubes que amenazan con el regreso de posibles lluvias. Sin embargo la duda que más se comparte es qué pasará con el viento que fue el gran protagonistas de los últimos días. Mirá acá el detalle del pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas para varias provincias del país, sin embargo en su lista descartó a las distintas regiones de Neuquén y Río Negro. Aún así detalló que este martes se registrará un notable descenso de temperaturas en comparación con las jornadas anteriores donde la máxima alcanzó, e incluso superó, los 30°C.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En el detalle del pronóstico informó que en el Alto Valle la mínima estimada será de 14°C y la máxima alcanzará los 22°C.

El organismo resaltó que se notará la presencia de nubes que podrían implicar posibles precipitaciones, especialmente durante la franja horaria de la mañana. De igual manera indicó que las probabilidades son del 40% por lo tanto la lluvia no tendrá gran impacto.

Respecto al viento, este fenómeno que marcó fuertemente la jornada del lunes también se hará sentir este martes aunque de manera más leve. Se prevén velocidades de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h, pero durante la noche.