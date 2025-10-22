Alerta por granizo, tormentas intensas y fuertes vientos en Neuquén, Río Negro y siete provincias más

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Tormenta y hasta posible granizo, la alerta que complica al Alto Valle: ¿a qué hora llegan las fuertes lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas para este miércoles. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará distintas regiones de Neuquén y Río Negro, por ello te contamos cuál es el pronóstico para el Alto Valle.

El organismo informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Tras esto detalló que «las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h».

Según el pronóstico las lluvias regresarán al Alto Valle. El cielo estará semicubierto y se espera que la inestabilidad con lluvias y tormentas se intensifiquen en el transcurso de la jornada.

La alerta por tormentas incluye la posibilidad de caída de granizo, junto con ráfagas de viento y actividad eléctrica. Pero para aclarar, no es una certeza que este fenómeno impacte en toda la región, tal vez afecte a zonas rurales.

En ciudades como Roca se espera que la lluvia se instale durante la noche. Además se le sumará el viento durante la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.