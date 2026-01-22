Alerta por lluvias, tormentas fuertes y granizo en Río Negro, Chubut, La Pampa y ocho provincias más: las zonas complicadas este jueves

Este jueves 22 de enero, gran parte del territorio argentino se encuentra bajo vigilancia meteorológica. Un sistema de inestabilidad atraviesa el mapa nacional, generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de variada intensidad que podrían alterar la jornada en ciudades y zonas rurales de nueve provincias.

La franja de alerta es extensa y cruza el corazón de la Argentina. Según el reporte oficial, las provincias bajo seguimiento son: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

En estas regiones, el fenómeno principal será la tormenta eléctrica acompañada de ráfagas intensas. En cuanto a la caída de agua, se estiman acumulados de entre 20 y 40 mm, aunque el SMN advierte que, de forma puntual, estos valores podrían ser superados en sectores específicos donde las celdas de tormenta se estacionen.

El riesgo de granizo y una guía de cuidados: cómo actuar ante el temporal

Uno de los puntos destacados del aviso urgente es la posibilidad de caída de granizo localmente severo. Las autoridades recomiendan estar atentos a los cambios repentinos en la nubosidad y buscar refugio seguro, especialmente para proteger vehículos y techos livianos durante el transcurso de la tarde.

Ante este escenario, se sugieren medidas preventivas básicas para evitar inconvenientes: