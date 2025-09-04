Alerta por tormentas, posible caída de granizo, viento y ráfagas en ocho provincias este jueves

Por las malas condiciones del tiempo este jueves 4 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta en ocho provincias. Las advertencias son por tormentas fuertes con posible caída de granizo. Además por viento y ráfagas,

Alerta por tormentas con posible caída de granizo en cuatro provincias

El organismo indicó de una alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. «El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», describió el SMN.

Alerta por vientos y ráfagas de 90km/h este jueves: las zonas afectadas

Para este jueves, rige una alerta por viento en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. «En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos», informó el SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte