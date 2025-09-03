¡Alerta! Este jueves llega el frío y las heladas a Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento

Durante este jueves, un intenso aire polar llega a Neuquén y Río Negro, trayendo vientos y bajas temperaturas que derivarán en heladas intensas durante la noche, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche, pero la sensación de frío permanecerá en toda la región.

La AIC anticipa que jueves y viernes serán jornadas soleadas pero frías, con predominio de altas presiones y heladas generalizadas.

Hacia el fin de semana, se registrará un leve ascenso de la temperatura, mientras que a comienzos de la próxima semana se prevén nevadas y lluvias en la zona cordillerana, donde el frío se combinará con la humedad para generar precipitaciones significativas.

Neuquén: jornada despejada y viento calmo

En Neuquén, este jueves se presentará con cielo completamente despejado tanto de día como de noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 ºC de máxima y -5 ºC de mínima.

El viento será leve, soplando desde el sector Suroeste-Oriental a 11 km/h durante el día y disminuyendo a 9 km/h por la noche, sin ráfagas significativas.

Tras una jornada de miércoles con cielos despejados pero vientos más intensos de hasta 63 km/h, se espera un jueves más tranquilo.

Roca y Cipolletti: jornada despejada y calma en el viento

En Roca y Cipolletti, el jueves se espera cielo totalmente despejado durante el día y la noche, con temperaturas que oscilarán entre 12 ºC de máxima y -5 ºC de mínima.

El viento soplará débil desde el sector Noroeste-Sur, con velocidades de 13 km/h durante la jornada y 10 km/h por la noche, con ráfagas mínimas.

San Martín de los Andes: temperaturas bajo cero

En San Martín de los Andes, este jueves se espera un día despejado, con temperaturas que irán de 5 ºC de máxima a -5 ºC de mínima. La jornada se presenta más tranquila que el miércoles, cuando el cielo estuvo cubierto y los vientos alcanzaron ráfagas de hasta 78 km/h.

El viento soplará leve del Este, con velocidades de 11 km/h durante el día y 10 km/h por la noche, con ráfagas máximas de 14 km/h.

Bariloche: cielo despejado y temperaturas en aumento

En Bariloche, este jueves se espera un día despejado, con máxima de 9 ºC y mínima de 3 ºC. La jornada se presenta más estable que el miércoles, cuando el cielo estuvo inestable durante el día.

El viento será suave, proveniente del Este-Sureste, con velocidades de 11 km/h durante la mañana y 13 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 21-24 km/h.

Viedma: tiempo calmo en la capital rionegrina

En Viedma, el jueves se presentará con un cielo parcialmente nublado durante el día, que se despejará hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 10 ºC de máxima y 4 ºC de mínima.

El viento soplará desde el sector Suroeste-Suroeste a 24 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h, y disminuirá por la noche a 20 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h.

Se espera una jornada más tranquila respecto al miércoles, cuando el cielo estaba inestable y las ráfagas alcanzaban los 55 km/h.