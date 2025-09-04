Fin de semana con frío, viento y sol primaveral en el Alto Valle: qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro
Se acerca un fin de semana tranquilo pero frío al Alto Valle. En la cordillera se vivirá la previa de lo que podría ser una semana con nevadas.
Se acerca el fin de semana y con él se acercan los días fresco al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas tendrán un leve ascenso y el sol será el gran protagonista. También se esperan fuertes ráfagas de viento. En la cordillera las mínimas estarán por debajo de los 0°C. Te contamos acá el pronóstico extendido para este fin de semana.
Según detalla el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, para este fin de semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se espera un leve ascenso de la temperatura.
- Viernes: mínima de 0°C y máximas de 14°C, los cielos estarán despejados. Por la noche habrá fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h.
- Sábado: mínimas de 4°C y máximas de 16°C, los cielos estarán soleados. Por la mañana permanecerán los fuertes vientos con velocidades de hasta 50 km/h.
- Domingo: mínima de 5°C y máximas de 17°C, los cielos estarán parcialmente cubiertos.
Días soleados previo a la lluvia este fin de semana en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los detalles
En el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica un fin de semana fresco en la cordillera de Neuquén y Río Negro.
Para la zona de San Martín de los Andes, el viernes se vivirá con temperaturas que oscilarán entre los -4°C y los 7°C con una jornada soleada. El sábado la mínima alcanzará los -2°C y la máxima a los 12°c. El domingo las lluvias tomará el protagonismo, en lo que será la previa de una semana con nieve.
En el caso de Bariloche, se espera un viernes con mínimas de -3°C y máximas de 8°C con presencia de sol. El sábado las temperaturas oscilarán entre los -2°C y los 12°C. El panorama se verá un poco más complicado por la llegada de la lluvia.
Comentarios