Fin de semana con frío, viento y sol primaveral en el Alto Valle: qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Se acerca el fin de semana y con él se acercan los días fresco al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas tendrán un leve ascenso y el sol será el gran protagonista. También se esperan fuertes ráfagas de viento. En la cordillera las mínimas estarán por debajo de los 0°C. Te contamos acá el pronóstico extendido para este fin de semana.

Según detalla el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, para este fin de semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se espera un leve ascenso de la temperatura.

Viernes: mínima de 0°C y máximas de 14°C , los cielos estarán despejados. Por la noche habrá fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h.

, los cielos estarán despejados. Por la noche habrá fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h. Sábado: mínimas de 4°C y máximas de 16°C, los cielos estarán soleados. Por la mañana permanecerán los fuertes vientos con velocidades de hasta 50 km/h.

mínimas de 4°C y máximas de 16°C, Por la mañana permanecerán los fuertes vientos con velocidades de hasta 50 km/h. Domingo: mínima de 5°C y máximas de 17°C, los cielos estarán parcialmente cubiertos.

Días soleados previo a la lluvia este fin de semana en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los detalles

En el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica un fin de semana fresco en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Para la zona de San Martín de los Andes, el viernes se vivirá con temperaturas que oscilarán entre los -4°C y los 7°C con una jornada soleada. El sábado la mínima alcanzará los -2°C y la máxima a los 12°c. El domingo las lluvias tomará el protagonismo, en lo que será la previa de una semana con nieve.

En el caso de Bariloche, se espera un viernes con mínimas de -3°C y máximas de 8°C con presencia de sol. El sábado las temperaturas oscilarán entre los -2°C y los 12°C. El panorama se verá un poco más complicado por la llegada de la lluvia.