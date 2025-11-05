Alerta por tormentas y granizo en la cordillera de Neuquén: las recomendaciones de parques nacionales  

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la presencia de tormentas en la cordillera de Neuquén con ráfagas de hasta 60 km/h. Qué recomienda Parques Nacionales ante la actividad eléctrica y la posibilidad de granizo este miércoles.

La Intendencia del parque nacional Lanín avisó a los residentes y turistas presentes en la región que los distintos senderos y pasos naturales estarán expuestos a la caída de ramas, árboles y piedras. La advertencia recomienda no realizar actividades al exterior mientras siga vigente la alerta.

Desde el SMN notificaron la presencia de fuertes lluvias en la zona, la precipitación de agua se calcula entre 10 y 30 mm en períodos cortos de caída. Es por esto que la intendencia del parque nacional Lanín pides el resguardo y precaución por parte de los residentes.

La exposición al aire libre durante el temporal pone en riesgo la salud y bienestar de los turistas y el personal a cargo del Parque. Se recomienda revisar los avisos publicados por el Servicio Meteorológico nacional previo a la realización de cualquier actividad.

Mapa de alerta de tormentas para este miércoles 5 de Noviembre. Fuente SMN

Alerta de lluvia y nieve en Río Negro y Neuquén: qué precauciones se deben tomar

Desde parque nacional Lanín comunicaron las advertencias y cuidados que deben tener los residentes y turistas en la localidad:

Se debe mantener informado y revisar solo los comunicados oficiales. Para consultar la vigencia de la alerta se deberá consultar en el sitio web oficial del Servicio Meteorológico nacional.

Antes de transitar en vehículo, se debe consultar el estado de Ruta según sea la localización. Previo a cualquier traslado se debe notificar a las autoridades y revisar el estado de ruta nacional o provincial a través del servicio de Vialidad Nacional.

En caso de transitar, se deberá tomar todas las precauciones posibles. El conductor deberá transitar con máxima precaución y distancia prudencial, con las luces encendidas y los medios de seguridad personal como el cinturón de seguridad.

Se recomienda no navegar ni transitar en rutas fluviales. Si es necesario hacer una salida se deberá notificar a Prefectura Naval Argentina al 106.

Qué otras zonas afectará la tormenta

La alerta no solo advirtió la presencia de tormentas eléctricas y granizo para el Parque Nacional Lanín, sino que también impactará en distintas localidades del Sureste neuquino y Norte rionegrino.

Algunas localidades turísticas cordilleranas de Neuquén serán afectadas por la tormenta, por lo cual cada departamento notificará las indicaciones de seguridad para los turistas presentes en la zona, la cuales son Catan Lil, Los Lagos, Collón Cura, Loncopué, Norquín, Chos Malal y Picún Leufú.

Otras localizaciones también serán afectadas dentro del sureste neuquino y norte rionegrino: Las localidades que se encuentran en el radar son El Cuy y General Roca en Río Negro. Mientras que Zapala, Picunches y Añelo en Neuquén también presentaran alerta amarilla.