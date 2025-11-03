Neuquén y Río Negro bajo un martes cambiante: viento, nubes y posibles tormentas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes, Neuquén y Río Negro presentarán un clima con contrastes según la región, marcando el inicio de una semana cálida pero con aumentos de inestabilidad que podrían generar tormentas aisladas.

En los valles, la meseta y la costa, se prevé un tiempo mayormente bueno con cielo cubierto, aunque hacia la noche y la madrugada la situación se volverá más variable, con tormentas aisladas y cambios rápidos de temperatura. Por su parte, en la zona de los lagos, el cielo estará cubierto gran parte del día, con posibles lloviznas hacia la noche y durante el martes, generando un panorama húmedo y fresco.

Neuquén: jornada inestable con vientos fuertes

Este martes Neuquén se presentará con un clima inestable durante el día y mayormente cubierto por la noche. Las condiciones favorecerán cambios rápidos, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 25 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta 1 ºC durante la noche. Los vientos soplarán desde el sector oeste-sudoeste, con ráfagas que durante el día podrían llegar a los 55 km/h y por la noche alcanzar los 43 km/h.

Roca y Cipolletti: martes inestable con máximas de 25 ºC

Este martes Roca y Cipolletti tendrán una jornada inestable durante el día y mayormente cubierta por la noche. Se esperan cambios rápidos en las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 25 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta 1 ºC durante la noche. Los vientos soplarán desde el sector oeste-sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h, generando sensación de tiempo variable y fresco al caer la noche.

Las Grutas: así estará el clima este martes

Este martes 4 de noviembre, Las Grutas presentará un clima parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche, con un marcado descenso de las temperaturas. Se recomienda precaución por las condiciones de viento intenso que se esperan a lo largo de la jornada.

La temperatura máxima alcanzará los 15 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta 0 ºC durante la noche. Los vientos soplarán desde el sector sureste, con ráfagas que podrían superar los 54 km/h, generando sensación de frío y tiempo cambiante en la región.

Viedma: probabilidad de tormentas este martes

Viedma presentará una jornada con posibles tormentas durante el día y cielo despejado por la noche. Se esperan cambios en las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda precaución, sobre todo para actividades al aire libre.

La temperatura máxima llegará a los 19 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta 0 ºC durante la noche. Los vientos soplarán desde el sector sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 44 km/h