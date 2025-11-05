Tormenta, lluvia y posible granizo, miércoles complejo para el Alto Valle: ¿hasta cuándo rige la alerta y qué pasa con el viento?

Los días cálidos regresaron, pero también la inestabilidad climática. La humedad se hizo presente durante todos estos días y si bien llovió, su intensidad no fue lo suficiente como para generar complicaciones. Sin embargo para este miércoles se prevé un panorama distinto debido a que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas que alcanzará al Alto Valle. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El organismo nacional reiteró para esta jornada, la alerta que emitió el martes por la noche. En el detalle señaló que la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro será uno de los sectores afectados por las tormentas.

Se espera que el fenómeno llegue acompañado de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Precisó: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».

Tormenta en el Alto Valle: hasta cuándo rige la alerta y qué pasa con el viento

El SMN señaló que la alerta regirá sólo durante las horas de la noche, por lo cual se prevé que las condiciones climáticas mejores durante la madrugada.

En el detalle del pronóstico, informó que en Roca las temperaturas subirán hasta los 24°C y a la noche, con la llegada de la lluvia, descenderá hasta alcanzar los 19°C. Respecto al viento, su velocidad permanecerá entre los 23 y 31 km/h, y las ráfagas aumentarán su intensidad sobre todo durante la noche pudiendo llegar a los 60 km/h.

Las condiciones en Neuquén capital serán similares: la temperatura variarán entre los 25°C y los 20°C. Las precipitaciones comenzarán a aparecer desde la tarde y se intensificará en la noche. El viento permanecerá estable entre los 42 y 50 km/h durante toda la jornada.