Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: a qué hora llega la lluvia en el Alto Valle este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro. La advertencia rige tanto para este miércoles 5 como este jueves 6 de noviembre. A qué hora se esperan las fuertes lluvias mañana en el Alto Valle.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos«, precisó el organismo nacional.

Asimismo, el SMN aclaró que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm».

Mapa de alertas para este miércoles 5 de noviembre. Fuente: SMN.

A qué hora llega la lluvia en el Alto Valle

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico para Neuquén capital y Cipolletti este miércoles, se espera una madrugada con una máxima de 10°C, leve brisa desde el noreste y sin probabilidad de precipitaciones.

Por la mañana estará mayormente nublado, casi sin probabilidades de precipitaciones. Mientras tanto, las ráfagas de viento irán en aumento hasta los 50 km/h.

Por la tarde hay hasta 40% de probabilidades de que se registren tormentas aisladas, mientras que la máxima será de 25°C.

Por la noche aseguraron que habrán tormentas fuertes, mientras que la mínima será de 15°C y el viento surcará desde el norte.

Fuente: SMN.

Por su parte, en General Roca y alrededores se espera una madrugada con una máxima de 10°C, leve brisa desde el noreste y sin probabilidad de precipitaciones.

Por la mañana estará mayormente nublado y la máxima será de 11°C, mientras que las ráfagas de viento irán en aumento hasta los 50 km/h.

Por la tarde la máxima será de 24°C, mientas que el viento se mantendrá de la misma forma que en la mañana.

Por la noche pronosticaron entre 70% y 100% de probabilidades de precipitaciones, con tormentas fuertes. La temperatura mínima será a su vez de 15°C.