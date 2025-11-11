Ingreso de agua y daños por la tormenta: tras el temporal de lluvia, la Universidad del Comahue suspendió las clases en Neuquén

El fuerte temporal que se registró el lunes en la región del Alto Valle, trajo varias complicaciones en distintos sectores y edificios, uno de los más afectados fue la sede central de la Universidad Nacional del Comahue donde hubo filtraciones de agua. En este sentido, las autoridades decidieron suspender las clases para este martes.

Suspensión de clases en la UNCo de Neuquén

Mediante un comunicado firmado por la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, María Beatriz Gentile, se comunicó que para este martes 11 de noviembre, la sede central ubicada en Neuquén no tendría clases.

En el documento se detalló que al decisión se tomó «debido al temporal ocurrido en la zona del Alto Valle», el cual provocó «entrada de agua en oficinas y dependencias de la sede central». La decisión se tomó el lunes por la noche ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que podrían generan nuevas complicaciones.

Sobre el final del comunicado, explicaron que la suspensión será sólo por este día en la administración de la sede central, con «excepción del área de mantenimiento y resguardo patrimonial». Finalmente indicaron que «las unidades académicas dispondrán medidas administrativas y académicas de acuerdo con la situación que evalúen sus respectivas autoridades».