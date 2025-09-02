ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h.

Redacción

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento para este miércoles en Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisa el SMN, las áreas bajo alerta registrarán «vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual».

En este sentido, recomendaron evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.

Alerta por viento en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

Las zonas bajo alerta amarilla por viento este miércoles en Río Negro son:

  • General Roca.
  • Este de El Cuy.
  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.
  • Conesa.
  • Meseta de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.

Desde el SMN indicaron que las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde y que durante la madrugada, mañana y noche no habrá tanta incidencia del viento.

Foto: Gentileza SMN.

Alerta por viento en Neuquén: zonas afectadas y peores horarios

Las zonas bajo alerta amarilla por viento este miércoles en Neuquén son:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.

Desde el SMN indicaron que las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde y que durante la madrugada, mañana y noche no habrá tanta incidencia del viento.


