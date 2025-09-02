Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento para este miércoles en Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Según precisa el SMN, las áreas bajo alerta registrarán «vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual».
En este sentido, recomendaron evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.
Alerta por viento en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios
Las zonas bajo alerta amarilla por viento este miércoles en Río Negro son:
- General Roca.
- Este de El Cuy.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Desde el SMN indicaron que las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde y que durante la madrugada, mañana y noche no habrá tanta incidencia del viento.
Alerta por viento en Neuquén: zonas afectadas y peores horarios
Las zonas bajo alerta amarilla por viento este miércoles en Neuquén son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Desde el SMN indicaron que las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde y que durante la madrugada, mañana y noche no habrá tanta incidencia del viento.
