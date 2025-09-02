Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento para este miércoles en Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisa el SMN, las áreas bajo alerta registrarán «vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual».

En este sentido, recomendaron evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.

Alerta por viento en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

Las zonas bajo alerta amarilla por viento este miércoles en Río Negro son:

General Roca.

Este de El Cuy.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Desde el SMN indicaron que las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde y que durante la madrugada, mañana y noche no habrá tanta incidencia del viento.

Foto: Gentileza SMN.

Alerta por viento en Neuquén: zonas afectadas y peores horarios

Las zonas bajo alerta amarilla por viento este miércoles en Neuquén son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Desde el SMN indicaron que las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde y que durante la madrugada, mañana y noche no habrá tanta incidencia del viento.