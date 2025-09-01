Viento, lluvia y nieve: el aire polar golpea Neuquén y Río Negro con mañanas frías y noches heladas

Un marcado ingreso de aire frío está atravesando Neuquén y Río Negro, imponiendo jornadas con temperaturas bajas, noches heladas y la posibilidad de nevadas débiles en la cordillera. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), mientras la cordillera mantiene lluvias y nieve, los valles, la meseta y la costa registran un leve ascenso de las temperaturas durante el día, aunque las noches continuarán siendo intensamente frías.

A partir de este martes, los vientos del sudoeste se harán sentir en gran parte del territorio, anticipando la llegada de aire polar hacia mitad de semana desde el sur y sudeste. Las altas presiones aumentan la probabilidad de heladas, marcando un inicio de septiembre con un clima invernal persistente.

Se espera que las lluvias y nevadas más significativas se intensifiquen hacia el 9 de septiembre, prolongando el impacto del frío en toda la región y obligando a extremar las precauciones tanto en la circulación por rutas como en la vida cotidiana.

Neuquén: martes frío y ventoso

La jornada arrancará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de 14 °C durante el día a -1 °C por la noche en Neuquén.

El viento soplará del sector sudoeste con velocidades de 44 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h. Para la semana, se esperan mañanas frías, con mínimas de hasta -4 °C el miércoles, y tardes templadas, cercanas a 14 °C, bajo cielo despejado.

Roc y Cipolletti: ráfagas de 45 km/h este martes

Este martes los habitantes de Roca y Cipolletti deberán abrigarse, ya que la jornada comenzará con temperaturas bajo cero y un cielo que alternará entre parcialmente nublado y despejado durante la tarde.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 16 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta -1 ºC durante la noche. El viento soplará desde el sector suroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, generando una sensación térmica más baja.

San Martín de los Andes: martes frío y con nevadas débiles

Este martes San Martín de los Andes registrará un clima frío con nevadas débiles durante el día y la noche, manteniendo el cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima llegará apenas a 1 ºC, mientras que por la noche descenderá hasta -2 ºC.

El viento soplará desde el oeste a 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que aumentará la sensación de frío.

Bariloche: martes frío con cielo mayormente cubierto y posibles nevadas débiles

Bariloche amanecerá con bajas temperaturas y un cielo mayormente cubierto, mientras se esperan nevadas débiles durante la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 4 ºC, mientras que la mínima se mantendrá en -5 ºC por la noche.

El viento soplará desde el oeste a 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h, aumentando la sensación térmica de frío.

Viedma: ráfagas de viento y mínimas bajo cero

Este martes Viedma presentará un clima frío con cielo mayormente cubierto durante el día y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 15 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta -2 ºC en la noche.

El viento soplará desde el suroeste a 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 44 km/h, aumentando la sensación de frío.