Septiembre comienza con frío intenso en Neuquén y Río Negro: nieve en la cordillera y viento fuerte

En el inicio de septiembre Neuquén y Río Negro sentirán un marcado descenso de temperaturas, con mañanas frías y noches heladas. La cordillera continuará cubierta de nieve y lluvias, mientras que los valles, la meseta y la costa presentarán condiciones inestables, con nubosidad variable y ráfagas de viento que intensifican la sensación térmica. Te contamos los detalles.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se espera un leve ascenso de la temperatura durante el lunes, pero el frío persistirá durante toda la semana.

El ingreso de aire polar y el predominio de altas presiones traerán lluvias y nevadas en la cordillera, además de probables heladas en toda la región.

Neuquén: lunes con viento fuerte y marcas frescas

Este lunes 1 de septiembre, Neuquén presentará un cielo parcialmente nublado durante la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 18 °C de máxima y los 2 °C de mínima. Por la noche, se espera que las condiciones sigan despejándose.

El viento soplará desde el sector sudoeste, con velocidades que alcanzarán los 41 km/h y ráfagas de hasta 63 km/h, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

Alto Valle: lunes con viento intenso en Roca y Cipolletti

Este lunes 1 de septiembre, Roca y Cipolletti, tendrán un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 18 °C de máxima y los 3 °C de mínima. Por la noche se mantendrá el cielo parcialmente nublado.

El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades de hasta 39 km/h y ráfagas de 58 km/h, generando sensación de fresco durante la jornada.

Tras un domingo con cielo cubierto y marcas que no superaron los 10 °C, la semana arrancará con un leve aumento de la temperatura diurna, aunque el viento persistente hará sentir el aire frío especialmente por la noche.

San Martín de los Andes: lunes frío con nevadas débiles y viento blanco

Este lunes 1 de septiembre, San Martín de los Andes presentará un clima inestable, con probables nevadas débiles durante la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 5 °C de máxima y -1 °C de mínima. Por la noche, las condiciones se mantendrán inestables, con viento blanco que intensificará la sensación térmica.

El viento soplará desde el este, con velocidades de hasta 15 km/h y ráfagas que alcanzarán los 37 km/h.

Bariloche: lunes frío e inestable con viento moderado

Este lunes 1 de septiembre, Bariloche tendrá un cielo parcialmente nublado e inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 °C de máxima y -4 °C de mínima. Por la noche, se prevé que el cielo siga inestable, con viento moderado que aumentará la sensación de frío.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades de hasta 24 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h.

Viedma: cielo nublado y fuertes ráfagas

Este lunes 1 de septiembre, Viedma presentará un cielo mayormente cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C de máxima y 2 °C de mínima.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades de hasta 16 km/h y ráfagas de hasta 41 km/h, generando sensación de fresco durante la jornada.

Tras un domingo con lluvias débiles y dispersas durante el día y cielo cubierto por la noche, el lunes traerá un leve ascenso de la temperatura diurna, aunque se mantendrá fresco y nublado.