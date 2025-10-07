Alerta por viento y ráfagas de 90 km/h este martes en cinco provincias: esperan fuertes nevadas en la Patagonia

El mal clima se mantiene este martes 7 de octubre en algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento y ráfagas en cinco provincias. Además, hay una advertencia por nevadas en un sector de la Patagonia.

Alerta este martes por viento en el norte de país y en la Patagonia

Hay una alerta hoy por viento en Salta, Jujuy, Catamarca. Además en el sur de Chubut y en Santa Cruz.

«El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», señaló el SMN.

Alerta por nevadas en una provincia de la Patagonia

Por otro lado, hay este martes en la zona cordillerana de Santa Cruz una advertencia por nevadas de variada intensidad.

«Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada», describió el SMN.

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento