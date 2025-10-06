Lunes complicado en Neuquén y Río Negro: viento fuerte en el Alto Valle y lluvia con nevadas en la cordillera

El parque de nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, cerró anticipadamente su temporada 2025 debido a la falta de nieve en la cordillera neuquina. Foto: archivo.

Este lunes 6 de octubre, la Patagonia se prepara para una jornada con marcados contrastes. Mientras el Alto Valle experimentará un día más cálido y ventoso, la cordillera anticipa la llegada de precipitaciones, incluyendo lluvia y nieve. El viento será un protagonista en varias regiones, modelando la sensación térmica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se caracterizará por un panorama diverso en la región. Las temperaturas ascenderán en algunas zonas, mientras que en otras se mantendrá un ambiente frío. El factor común será la presencia de viento, con ráfagas significativas en varios puntos de la región.

El pronóstico en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: viento fuerte y frío este lunes

Para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca), el SMN pronostica un lunes con temperaturas agradables. La máxima estimada alcanzará los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en 6°C. El cielo estará ligeramente nublado durante gran parte del día.

El viento será una característica predominante en esta zona, especialmente durante la mañana y la noche. Se esperan velocidades entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La dirección predominante será del sudoeste, aportando una sensación de fresco a la jornada.

Una cordillera con posibles nevadas y lluvias este lunes en Neuquén y Río Negro: el pronóstico

En San Carlos de Bariloche, el lunes 6 de octubre presentará un escenario diferente. La temperatura máxima no superará los 10°C, con una mínima de 2°C. El cielo estará nublado, con alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

El SMN indica que la probabilidad de precipitación oscila entre el 0 y 40%, con la posibilidad de lluvia y nieve. El viento también se hará sentir, con velocidades entre 23 y 41 km/h. Las ráfagas serán más intensas, pudiendo llegar hasta los 69 km/h desde el sudoeste, especialmente en la mañana y noche.

Para San Martín de los Andes, este lunes se prevé una jornada fría similar a la de Bariloche. Las temperaturas irán desde una mínima de 2°C hasta una máxima de 10°C. El cielo estará ligeramente nublado, con un ambiente fresco durante todo el día.

La probabilidad de lluvia y nieve también está presente, con porcentajes entre el 0 y 40%. El viento soplará del sudoeste, con velocidades moderadas entre 13 y 31 km/h. Sin embargo, las ráfagas podrían ser fuertes, alcanzando entre 42 y 59 km/h, particularmente en la mañana y la noche.