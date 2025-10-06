Alerta por tormentas, ocasional caída de granizo, viento y ráfagas de 90 km/h en cuatro provincias este lunes

El mal clima se mantiene este lunes 6 de octubre en algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento y tormentas. Rige una advertencia por posible caída de granizo. Las provincias afectadas.

Alerta por tormentas con ocasional caída de granizo

EL SMN emitió una alerta por tormentas en Misiones. «Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h«, describió.

Y añadió: «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser localmente superiores», indicó.

Alerta por viento este lunes: las provincias afectadas

En otras zonas del país, hay una alerta por viento en Salta, Catamarca, y La Rioja. «La zona cordillerana será afectada por vientos del noroeste u oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos», señaló el SMN.

La advertencia es para este lunes por la tarde.

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento