Martes con sol y viento en Río Negro y Neuquén: ¿será este el último día frío antes del calor primaveral?

Así estará el clima este martes en Río Negro y Neuquén.

Este martes, Río Negro y Neuquén se presentan con cielos mayormente despejados o parcialmente nublados y temperaturas agradables, aunque bajo la presencia de aire frío y vientos del oeste que se mantienen en gran parte de la región.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se trata de la última jornada con estas condiciones, ya que a partir del miércoles ingresará aire cálido del norte, provocando un ascenso de las temperaturas y los primeros días típicos de primavera.

La AIC indica que los días cálidos se mantendrán durante la próxima semana, con jornadas ideales para actividades al aire libre. En la cordillera se espera leve inestabilidad, mientras que en el resto de la región disminuye la probabilidad de precipitaciones, permitiendo que el clima acompañe durante la mayor parte del día.

Neuquén: martes con cielo mayormente despejado

Este martes Neuquén se prepara para una jornada con cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 22 °C, mientras que por la noche descenderá a 2 °C, con un ambiente fresco para la región. Se esperan vientos de hasta 32 km/h provenientes del sur-suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que se recomienda precaución al transitar en zonas abiertas.

Roca y Cipolletti: máxima de 23°C este martes

En el Alto Valle de Río Negro se espera un día mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que por la noche descenderá a 5 °C, con un ambiente fresco para la región. Se esperan vientos de hasta 20 km/h provenientes del oeste-noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h.

Las Grutas: temperaturas en ascenso

Este martes 7 de octubre en Las Grutas se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas agradables para disfrutar de la costa rionegrina.

La temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que por la noche descenderá a 9 °C, con un ambiente fresco para la zona. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste a 14 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 18 km/h.

Viedma: temperaturas agradables y viento

Para este martes 7 de octubre en Viedma se espera un día mayormente cubierto, con un clima agradable para realizar actividades al aire libre, aunque con presencia de viento.

La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que por la noche descenderá a 5 °C. Los vientos soplarán desde el oeste-sureste a 27 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 31 km/h.