Neuquén y Río Negro inician la semana con sol, temperaturas en ascenso y posibles tormentas por la tarde

Este lunes, Neuquén y Río Negro despiden el frío intenso y los chaparrones del fin de semana, y reciben un clima más templado y soleado. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), continúa el ingreso de aire frío del sudoeste, lo que generará precipitaciones débiles en la cordillera y períodos de viento sostenido en valles y mesetas.

En el transcurso de la tarde, los valles y las zonas hacia el este de la región podrían registrar un aumento de la inestabilidad, con la formación de tormentas eléctricas aisladas y chaparrones, algunos acompañados de ocasional granizo.

Hacia la noche, el flujo del oeste permitirá una disminución de la humedad y mantendrá las mínimas en torno a los cero grados centígrados, aunque se espera que las temperaturas comiencen a ascender a partir del lunes, anticipando jornadas más templadas y agradables.

Neuquén: mejora el tiempo tras las tormentas del domingo

Después de un domingo inestable con posibles tormentas, Neuquén tendrá este lunes una jornada mayormente despejada, aunque con viento persistente del sector sudoeste.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 3°C. El viento soplará con velocidades de entre 35 y 42 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h, principalmente durante la tarde.

Roca y Cipolletti: el lunes traerá sol y viento moderado

Luego de un domingo con probabilidad de tormentas, el comienzo de la semana marcará una mejora en el tiempo en el Alto Valle. Este lunes, tanto en Roca como en Cipolletti, se espera un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, con una máxima de 21°C y una mínima cercana a los 2°C.

El viento del sudoeste se mantendrá presente durante gran parte del día, con intensidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Las Grutas: el lunes vuelve el sol y suben las temperaturas

Tras un fin de semana con lluvias débiles y dispersas, Las Grutas iniciará la semana con un marcado mejoramiento de las condiciones meteorológicas. Para este lunes, se espera un cielo mayormente despejado durante el día y algo más nublado hacia la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y 18°C de máxima.

El viento soplará desde el sector sudoeste, con velocidades moderadas —entre 20 y 25 km/h— y ráfagas que no superarán los 30 km/h.

Viedma: cielos despejados y temperaturas en ascenso

Después de un domingo cubierto, Viedma abrirá la semana con mejoras en el clima. Para este lunes, se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche, con una máxima de 17°C y mínima en torno a 0°C.

El viento del sudoeste seguirá presente, con velocidades de 24 a 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h durante la tarde.