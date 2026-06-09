Alerta Sofía por la desaparición de una joven de 15 años en Córdoba: salió de la escuela y le perdieron el rastro

Alerta Sofía por la desaparición de una joven de 15 años en Córdoba

En la provincia de Córdoba se activó una Alerta Sofía tras la desaparición de una adolescente de 15 años. Debido al reciente caso que terminó con el femicidio de Agostina Vega, el Ministerio de Seguridad montó un rápido operativo para dar con la joven y solicitaron ayuda para encontrarla cuánto antes.

La adolescente se llama Luciana Aylén Barrios Alarcón y fue vista por última vez el lunes 8, cuando salió de la escuela en la ciudad de Colonia Caroya.

Gran operativo en Córdoba por la desaparición de una adolescente

Luciana es buscada de manera intensa en la provincia de Córdoba. Sus padres presentaron una denuncia y afirmaron que no tienen información de su paradero desde el lunes al mediodía.

A raíz de esta situación, se montó un megaoperativo liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que en la búsqueda están abocados un helicóptero, 25 móviles, 90 efectivos y drones.

Por su parte, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, solicitó colaboración para dar con el paradero de la joven. En este sentido brindaron detalles de su características para que pueda ser reconocida: Luciana es de contextura física delgada, mide 1,60, tiene tez trigueña y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul, y buzo azul marino.

Solicitan que en caso de verla, se comuniquen con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los siguientes teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, se aceren a las comisarías más cercanas o llamen al 911.