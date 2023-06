Alertan por una nueva modalidad de estafa para robar datos en Cipolletti

Este viernes se difundió en redes sociales una nueva forma que comenzaron a utilizar para intentar robar datos mediante el teléfono en Cipolletti. Hace un mes ya se había conocido una modalidad de estafa relacionada con Salud.

Según detalló un allegado de la persona damnificada, se contactaron por llamada presentándose como personal del Ministerio de Salud.

«Estaba con una compañera de la universidad, la llamaron por linea no por WhatsApp, supuestamente del Ministerio de Salud», describió. Y agregó que durante su presentación, le nombraron matricula de profesional para que no sospechen.

Describió que la llamada estaba relacionada con un pasaporte sanitario: «le dijeron que iban a empezar a solicitar desde el Ministerio un pasaporte sanitario para actividades recreativas y privadas«.

Para poder tramitarlo, le explicaron que «le iban a mandar un link de un tutorial por WhatsApp para saber cómo hacerlo gratis, seguro y rápido», comentó.

«No le prestamos mucha atención, a los minutos abrió el link y se le apagó el celular, cuando lo prendió, le habían vaciado el dinero de Homebanking y no podía entrar a sus redes sociales», lamentó.

Además, advirtió que «a todos sus contactos le habían mandado el mismo link, a los cinco minutos me llamaron a mi y a otros conocidos«.

Cuál es la otra modalidad de estafa que han utilizado en Cipolletti

Según explicó Andrea, la posible víctima, se comunicaron por ella a través de la aplicación WhatsApp.

Detalló que la llamaron «supuestamente de Salud Pública», para avisarle que no se había colocado la quinta vacuna contra el Covid-19.

El argumento que utilizaron fue que le querían dar un turno. «Les dije que iba a ir por mi cuenta porque no sabía cuándo tenía tiempo libre para ir, me apuró un poco y me preguntó cuando podía ir yo», describió.

Luego de decirle qué día tenía disponible, la modalidad que quisieron utilizar para robarle datos fue que les envíe un código que le iban a pasar. «Me dice: le mando un código y usted luego me lo dice. Casi se lo doy, pero mi hijo me frenó, y no le di todo el numero», comentó.