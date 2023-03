Amenazan con corte de rutas hacia Catriel y Añelo para este viernes

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre el personal de la escuela Nº 300 de San Isidro, familias y Educación para resolver la problemática edilicia. Aunque confirman que la promesa no fue cumplida por lo que evalúan nuevos cortes de ruta para este viernes.

Este jueves durante la reunión, Educación informó el avance en refacción de la Escuela Nº 300 de San Isidro. De ese encuentro también participaron directivos y docentes de la institución y el Intendente Ariel Rivero.

La coordinadora del Consejo Escolar Alto Valle Oeste, Beatriz Constantinidis les explicó las tareas que se realizaron esta semana, entregó el informe técnico de habitabilidad edilicia basado en la Resolución Nº 3310/18 y los correspondientes a las inspecciones de las instalaciones eléctricas y de gas.

Desde la institución educativa aseguraron que aún no pueden comenzar las clases en el establecimiento. Mientras que los padres analizan nuevas medidas de reclamo. A fines de febrero realizaron cortes totales de las rutas que se dirigen a Catriel y Añelo. Las familias de San Isidro habían cortado las Rutas 69 y 151.

Miguel, padre de una estudiante, explicó en su momento a LU5 que la escuela está «en un estado deplorable» y que se han enviado notas, pero nunca les respondieron. «Decidimos cortar la ruta pero no queda porque no nos escuchan, no hacen nada», resaltó.

El hombre detalló que se apostaron en la entrada en San Isidro, en la Ruta 69, y en la 151, a la altura de la rotonda, donde está la estación de servicio. Dijo que el corte total y que «no pasa nadie, ni caminando».