Añelo a través del ojo de sus habitantes: convocan a una muestra fotográfica

La mirada de sus habitantes será el objetivo de la muestra (Foto: Archivo. Maty Subat)

Los lugares tradicionales, los espacios públicos, el paisaje desde diferentes ángulos o un sitio menos conocido podrán ser retratados para participar de la muestra «Añelo, mi mirada». La invitación es para aquellas personas aficionadas y profesionales que vivan en la localidad para participar de esta muestra, con tres postales cada una.

No hay límite de edad para participar y hay tiempo para enviar el material hasta el último minuto del próximo 9 de octubre. La inauguración de la exhibición será en la fiesta de los Productores.

En la dirección de Cultura que lleva adelante María de los Ángeles Albornoz está todo dispuesto para recibir las fotografías cuyos autores serán los propios pobladores de Añelo. Es una iniciativa viene de la mano con dos momentos especiales para la localidad: la fiesta de los Productores que será el 16 y 17 de octubre y el aniversario que es el 20.

El objetivo es que quienes a diario transitan las calles y lugares –que vivan acá o que estén temporalmente- puedan posar su ojo sobre un sitio para reflejarlo. Las fotografías tienen que ser en soporte digital (no papel) y por cada participante se deben enviar tres.

Los organizadores dispusieron, entre los requisitos, que puede fotografiarse situaciones de la vida cotidiana de la localidad, como un atardecer en la plaza, en alguno de los miradores, en el parque lineal, los juegos en las plazas, los partidos de fútbol o sus hinchadas.

El patrimonio histórico en la localidad se incorpora a las alternativas para el registro fotográfico, como la antigua oficina de correos y telégrafos que data de 1880. El primer edificio de la comisaría figura como una elección para los participantes.

Las obras arquitectónicas que mezclan la modernidad con el sesgo tradicional está como propuesta para fotografiar. No es imprescindible que las tomas se correspondan a la misma temática, pueden combinarse sin inconvenientes, según se aclaró desde la dirección de Cultura.

Cómo y dónde enviar las fotos

La edad no es un límite para sumarse a la iniciativa, lo podrán hacer niños, adolescentes o personas adultas. La inscripción ya abrió y se extenderá hasta las 23:59 del próximo 9 de octubre. Los envíos deben realizarse en los formatos JPG o PNG con un mínimo de 300 DPI.

Tiene que contar con la identificación del participante, con el nombre y DNI, el título de la foto acompañado de una pequeña descripción de la obra que no supere las dos líneas. Para hacerlo estará disponible la dirección electrónica: culturaanelo0@gmail.com.

Por otra parte, se aportó desde la dependencia municipal el número de WhatsApp 2995798258 para consultas, o bien acercarse personalmente a Cultura.

El material se expondrá en el predio donde se realizará la fiesta de los Productores, los próximos 9 y 10 de octubre. Luego se volverá a montar la exhibición el 20, en coincidencia con el aniversario de la localidad, en un espacio a definir, pero que facilite el paso del público.