«Un hecho histórico»: abrieron en Roca la primera fábrica de pastas inclusiva que genera empleo real

Con degustación de pastas artesanales, música y una convocatoria a los vecinos de la ciudad, abrió sus puertas en Roca un proyecto gastronómico único. Fundación Kano inauguró formalmente su fábrica de pastas en Mitre 472, un espacio para dar oportunidades de trabajo a diez jóvenes con discapacidad graduados de la escuela de formación laboral de la institución.

A partir de esta semana, los chicos ya integran la plantilla oficial junto a un chef profesional, un ayudante de cocina y el personal de ventas. El local operará bajo la habilitación de Bromatología y de la Municipalidad, con atención al público de lunes a domingo (de 11 a 14 y de 19:30 a 23:30), ofreciendo opción de retiro en el lugar y delivery.

El comercio ofrece empanadas por $26.000 la docena, sorrentinos (15 unidades) de verdura y zapallo ahumado a $10 mil, de jamón y queso a $12 mil y de osobuco a $14 mil. Los pedidos se pueden realizar al 2984281080.

Del taller escolar a la independencia laboral

El origen del proyecto se remonta a los talleres de cocina y elaboración de pizzas de la fundación. «Trabajamos en el descubrimiento de las potencialidades de los jóvenes. Ahí surgió que un grupo estaba muy interesado en la gastronomía», explicó Ivana Vargas, presidenta de Fundación Kano y licenciada en trabajo social, especialista en discapacidad.

La iniciativa cobró más fuerza luego de la donación de maquinaria industrial y el acompañamiento de un local de la ciudad. «Gracias a un empresario de General Roca, Adolfo Salicioni y a su familia, hoy tenemos la fábrica Empanadas y Pizzas «La Chacha» que también pasó a ser parte de este proyecto de inclusión laboral», aprecia la referente.

Los estudiantes fueron capacitados en manipulación de alimentos durante el último año, hasta consolidar la propuesta comercial.

«Esperamos generar empleo y sueldos acordes para que los jóvenes puedan mantener su calidad de vida, para que puedan pensarse en una vida independiente, manejar su dinero, irse a vivir solos y también sostener y acompañar a sus familias«, señala.

Y agrega: «creo que la enseñanza que ellos nos dan es de resiliencia, de que se puede, y de que donde hay ganas y sobre todo donde hay oportunidades, se generan excelentes proyectos como este».

Así trabaja Fundación Kano y su nueva fábrica de pastas

El nuevo emprendimiento es sostenido a través de aportes de la fundación, que trabaja con jóvenes con obras sociales, sumado a la venta de empanadas y el alquiler de un salón de eventos para fiestas de 15 y casamientos. «Es muy a pulmón, es entre todos«, reconoce Vargas.

A eso se suman cinco cargos docentes cubiertos por el Ministerio de Educación de Río Negro, que financian los puestos de chef y ayudante de cocina, y seis profesionales pagos a través de un programa provincial. Los jóvenes son acompañados además por un equipo técnico propio, integrado por terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagoga y personal auxiliar.

Fundación Kano trabaja en Roca a favor de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, a través de un centro de día, una escuela de formación laboral y talleres de capacitación (entre ellos, uno de impresión 3D destinado a jóvenes que terminaron la secundaria y no consiguieron empleo). Es una escuela pública de gestión social y comunitaria con aval de la cartera educativa de la provincia.

La institución asiste actualmente a 110 personas, a las que además de las actividades de formación entrega módulos alimentarios, calzado y bicicletas.

Solicitan apoyo de la comunidad frente a la emergencia en discapacidad

Vargas remarcó que la apertura de la fábrica se da en un contexto de «emergencia en discapacidad» que, según detalla, se extiende desde hace más de dos años y que dificulta el acceso a aportes para sostener a las familias.

Frente a esta situación, pidió el acompañamiento de la comunidad a través de «compras con propósito», como cajas de sorrentinos (de osobuco, zapallo ahumado, y verdura y jamón y queso), además de empanadas y pizzas.

«Esto es un hecho histórico, no solo para las familias y las personas que asisten, sino para la comunidad de Roca. Es la primera empresa inclusiva que trabaja desde la formación y la capacitación hasta la inclusión laboral», afirma la presidenta, quien consideró que el proyecto puede convertirse en «un modelo a seguir para varias ciudades y provincias».