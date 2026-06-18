Añelo: acuerdo entre Vialidad provincial y el sindicato pone fin a las medidas de fuerza

El reclamo que afectó el servicio del Distrito 1 de la Dirección Provincial de Vialidad en Añelo, llegó a su fin. Los representantes provinciales encabezados por José Dutch (presidente de Vialidad Provincial), Mario Vivero (jefe del Distrito 1) e integrantes del directorio político, aunaron voluntades para llegar a un acuerdo con la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y su secretario general, Carlos Roselli.

En una asamblea realizada el miércoles las partes pudieron llegar a una resolución y establecer medidas para satisfacer las demandas provenientes del sindicato, el cual había tomado medidas de fuerza que incluyeron protestas en Ruta Provincial 17, que generaron demoras en el tránsito en una ruta de acceso vital a los yacimientos de Vaca Muerta. La negociación llegó después de tres horas de debate.

Trabajadores viales, se habían manifestado, sobre ruta 17.

Petitorio de los agentes viales para la DPV

En diálogo con Diario Rio Negro, el secretario general de la UNAVP, Carlos Roselli, había detallado una serie de demandas que precisaban los trabajadores del Distrito 1 para poder llevar adelante sus labores diarias. Entre ellas destacó la necesidad de un camión regador, un camión volcador, más personal de seguridad, nuevas contrataciones.

Respecto a la falta de personal, el secretario general manifestó que «Estos compañeros que están aca en la marcha tienen que hacer frente a las demandas de toda la injerencia que tiene el distrito. Cualquier municipio de esta provinica tiene arriba de 500 0 600 empleados».

Los puntos acordados en el acta

Tras la asamblea entre las partes, la cual tuvo lugar en la sede del Distrito 1 (ubicado en la calle 1, sobre la ruta provincial 7), este medio pudo acceder al acta que incluye los siguientes acuerdos:

No tomar ningún tipo de represalias con ninguno de los compañeros dependientes del Distrito 1, tanto así como personal eventual, con cargo de conducción y demás.



Contratar el servicio de seguridad de seguridad para Distrito 1, las 24hs.

La compra de un (1) camión volcador con capacidad de 18mts3, en un lapso de aproximadamente 60 días que es lo que demora un tramite administrativo para la adquisición.

Dar solución, en conjunto con el jefe de Distrito 1, Vivero Mario, al problema habitacional de los compañeros dependiente de Distrito 1, con domicilio fuera de la localidad.

Ante la resolución, el secretario general de la UNAVP se mostró conforme, detallando que comunicó a la secretaria de trabajo sobre el cese de las medidas adoptadas por el sindicato.