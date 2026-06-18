El Deliberante de Añelo tomó juramento a un concejal y aseguró así su normal funcionamiento

En una sesión especial celebrada martes en el Concejo Deliberante de Añelo, tomó juramento un nuevo concejal. Se trata de Mariano Dergo, quien reemplazará a Marcelo Venegas (Bloque Comunidad) que dejó su banca la semana pasada, tras que se la haya aprobado una solicitud de licencia.

El nuevo edil, además de su experiencia en el sector privado, tuvo experiencia en el ámbito públco ya que tenía a cargo el área de Salud de la Municipalidad.

Del acto de juramento fueron parte el intendente de la localidad, Fernando Banderet, funcionarios municipales y demás miembros de los bloques legislativos. Las autoridades municipales celebraron esta designación, ya que «Garantiza la continuidad institucional y el normal funcionamiento del poder legislativo municipal para seguir trabajando en beneficio de la comunidad de Añelo», rezó el comunicado oficial.

El intendente junto al nuevo concejal. Foto: Gentileza

Con la asunción de Dergo, el Concejo Deliberante quedó compuesto por la presidenta de la institución, Julia Urtasun (Comunidad), José Luis Cristallini (MPN), Maximiliano Emanuel Acuña (Avanzar) y Andrea Elizabeth Fernández (MPN).

La asunción se da en momentos en el que el Concejo Deliberante manifestó su apoyo unánime al proyecto de ley para recategorizar el municipio (que pase a primer categoría), el cuál ya cuenta con despacho favorable en la Legislatura.