Escándalo financiero en Paraguay: ahorristas reclaman la devolución de su dinero y crecen las protestas

Ahorristas se concentraron frente al Congreso paraguayo para reclamar la devolución de su dinero.

Una crisis financiera en Paraguay preocupa a los clientes de Ueno Bank, uno de los bancos con más clientes del país, luego de que el Banco Central dispusiera la liquidación de la entidad por problemas de solvencia. Miles de ahorristas reclaman la devolución de sus fondos, mientras crecen las protestas frente al Congreso y las sedes judiciales. También existe preocupación por el impacto de la medida sobre los fondos previsionales.

El caso provocó un escándalo político que alcanzó al presidente paraguayo, Santiago Peña, y a su vicepresidente. Diputados de la oposición presentaron un pedido de juicio político contra ambos, en medio de los cuestionamientos por los vínculos empresariales que el mandatario mantuvo con Ueno Holding, grupo relacionado con la entidad bancaria.

Peña fue accionista de Ueno Holding y mantuvo sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025. Además, recibió críticas por haber designado a Carlos Carvallo, quien entonces era el máximo responsable de Ueno Bank, al frente del Banco Central. Carvallo anunció su renuncia al cargo el martes, tras conocerse la intervención.

Ahorristas protestan y exigen recuperar sus fondos

La incertidumbre por el futuro de los depósitos movilizó a grupos de ahorristas, que se concentraron frente al Congreso paraguayo para reclamar la devolución de su dinero.

“Que nos devuelvan el dinero primero”, expresó a la agencia EFE Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la vigilia instalada frente al Parlamento. Los manifestantes adelantaron que permanecerían durante la noche en el lugar.

También se registraron protestas frente a la sede de la Fiscalía, donde declararon los directivos de la entidad. Entre gritos de “bandidos”, los clientes expresaron su indignación por la situación financiera.

La preocupación se explica por la cantidad de personas alcanzadas. Según cifras de la propia entidad, hasta junio pasado Ueno Bank tenía 2,9 millones de clientes, en un país con aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

Frente a los reclamos, el Banco Central informó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, equivalente a unos 36.700 dólares.

El organismo estableció que el pago deberá concretarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la resolución oficial, aunque ese período podría extenderse por otros 15 días.

Qué pasó con los directivos de Ueno Bank

La investigación judicial también avanzó sobre las autoridades de la entidad. Ocho directivos fueron detenidos el martes y pasaron la noche en dependencias policiales de Asunción, luego de entregarse a las autoridades.

Este miércoles fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción para prestar declaración, bajo un importante operativo de seguridad.

Entre los citados estuvieron Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores de Ueno Bank, y Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del directorio.

También comparecieron Julio Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, integrantes del directorio, además del alto ejecutivo Miguel Ángel Almada.

La lista se completó con Mariana Torres Rubiani, alta ejecutiva de la institución, y Diana Mongelos González, segunda vicepresidenta.

La preocupación por los fondos previsionales

Más allá de los depósitos particulares, uno de los puntos que genera mayor inquietud es el destino de los fondos previsionales que estaban depositados en Ueno Bank.

La liquidación de la entidad abrió interrogantes sobre el alcance de las pérdidas y los mecanismos para recuperar los recursos. Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las autoridades financieras buscan instrumentar el pago de las garantías, los ahorristas mantienen sus reclamos y esperan respuestas sobre cuándo podrán volver a disponer de su dinero.