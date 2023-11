Aniversario 99° de Regina: artistas autoconvocados harán el festejo

Faltan pocos días para que se cumpla el 99° aniversario de la fundación de Villa Regina, sin embargo la Municipalidad anunció que en el marco de la celebración solo habrán actos protocolares. Por ello, artistas se autoconvocaron con el único motivo de realizar un día de celebración con música, danzas y stands.

Villa Regina cumplirá años el próximo 7 de noviembre, si bien se esperaba el tradicional festejo el municipio comunicó solo actividades protocolares. La noticia sorprendió a los ciudadanos, sobre todo a los artistas, que esperaban estas fechas para aprovechar de las actividades culturales.

Ante esta situación el artista reginense, Pablo Riquelme comenzó con la iniciativa de autoconvocar a otros artistas de la ciudad para proponerles «hacer una gran celebración y que no se pierda el espíritu de cumpleaños de la ciudad». Riquelme señaló que si bien fue su idea, el proyecto le pertenece a todos los hacedores y artistas: «la idea es que al finalizar quede una remuneración para los artistas».

La artista reginense Carolina Muñoz, otra colaboradora que se sumó a la propuesta de Pablo, contó a Diario RIO NEGRO que al principio se había pensado en hacer «algo chiquito», pero tras ver el interés de la gente la actividad tomó mayor dimensión.

«Empezamos siendo 10 artistas, se sumaron 20 y ahora terminamos siendo alrededor de 40 personas. Cada uno aportó su idea y creamos esta jornada», comentó Muñoz y agregó que consideraron importante hacer algo por el aniversario de la ciudad ya que este año sería el paso previo a celebrar los 100 años de la ciudad.

Tras lograr convocar un gran número de personas y con Pablo a la cabeza de la organización, los participantes se dividieron en grupos para lograr finalmente una jornada que sea agradable de disfrutar para los reginenses. Convocaron a comerciantes para pedir su colaboración a cambio de publicidad y así recaudaron los fondos que un evento de esta magnitud requería.

«La verdad es que colaboró mucha gente. Muchas personas que son reginenses y están viviendo en otro lado se comunicaron para ayudar, hasta de España colaboraron», relató la mujer y sostuvo que todos los que se sumaron buscaban un único propósito: «Todos quieren que se celebre porque es nuestra ciudad y merecemos tener nuestro festejo más allá de todo lo que pasa políticamente».

Por su parte, indicó no obtuvieron el apoyo de las autoridades municipales a excepción del aporte desde área de cultura porque querían que mantengan la impronta de la unión de todos los artistas y vecinos. «No obtuvimos su apoyo y tampoco lo pedimos porque no queríamos que se tome como una cuestión política», expresó y agregó: «Era para agruparnos como músicos de la localidad, sabemos que hay muchísima riqueza cultural en Regina que no se nota, por ello esto va a ser una oportunidad para que más artistas se hagan conocidos».

Aniversario 99 de Villa Regina: la invitación para los vecinos

Carolina Muñoz explicó que tras la colaboración de los vecinos, comerciantes y empresas que aportaron con baños químicos, pantallas y otros elementos que hacen a la escenografía, comenzaron con la organización de lo que se ofrecerá al público.

Si bien aclaró que el cronograma hasta ahora no se publicó oficialmente, adelantó que habrá una gran propuesta no solo de artistas y grupos musicales, sino también de grupos de danzas y contarán con la disposición de stand de emprendedores.

«Tenemos una gran variedad. Habrá desde kpop a folclore, rock, cumbia, bachata. Todo una grilla para el gusto de todos los presentes«, indicó y aclaró que a los stands no se les cobró su participación, solo se les solicitó un presente para que después pueda ser sorteado.

En este sentido informó que la invitación a participar del evento es para todo el público en la plaza de los Próceres, el día domingo 5 de noviembre . Comunicaron que se dará inicio a las 17 y se estima que finalice a las 23.