Aniversario Allen: Deporte que se destaca y busca llegar lejos

Canotaje todo el año, sin género ni límite de edad



En la búsqueda de nuevas experiencias, cada vez son más las personas que se suman a los entrenamientos de “Allen Rema”, una asociación civil sin fines de lucro que apunta tanto a lo deportivo como a lo recreativo, aristas que pueden combinarse o vivirse por separado.

Con la promoción de la formación pero también desde el disfrute, las aguas y el paisaje del río Negro les sirven de escenario cada semana, haga frío o calor, para combinar actividades articuladas que reúnen a jóvenes y adultos en medio del agua.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Con una modalidad autogestionada de socios y una cuota mensual mínima, cada integrante aporta a sostener la continuidad del grupo con el que se juntan cada martes y jueves desde las 15, en la Isla 16, cerca del Balneario, donde reciben a amantes del canotaje de todo el Alto Valle.

“Vemos a este deporte como una herramienta de transformación social, deportiva y saludable, que brinda un espacio de enseñanza en contacto con la naturaleza y que fomenta el bienestar integral de nuestros socios y la preservación de nuestro entorno”, sostuvieron desde el equipo que lidera Rodrigo Aranda.

También se apunta a revalorizar la Isla 16 como espacio único en la zona, cuyas características especiales permiten poner a prueba la fuerza, la resistencia y la velocidad de cualquier deportista, aunque se trate de una actividad de bajo impacto, por lo que es abierta a todas las personas sin distinción, a partir de los 10 años. Se pueden seguir sus novedades en Instagram, en @allenremaoficial.

Arquería que abre nuevos caminos

Foto: Oscr Livera.



Precisión, potencia, concentración… mucho más que sólo puntería. Estos son algunos de los conceptos que esta Escuela de Tiro con Arco fomenta desde su sede, ubicada entre álamos y sauces, en pleno acceso Güemes al 686, en la zona este de la ciudad.

Bautizada como “Valhalla”, que significa «Salón de los Caídos» según la mitología nórdica, en representación del palacio divino donde habitaban los guerreros más valientes fallecidos en combate, este grupo de formación se animó a profundizar en una disciplina que viene con la humanidad desde hace miles de años, sólo que ahora se ejerce convertida en deporte, perfeccionada con la tecnología actual que incorpora el equipamiento y la camaradería de un grupo en el que se puede ingresar sin conocimientos previos, sólo con la voluntad de aprender.

Foto: Oscar Livera.

“Te acompañamos desde cero”, es la invitación para quienes estén interesados en esta alternativa que comenzó a funcionar hace cuatro años. Entrenan los días lunes y sábados por la tarde, cuando refuerzan, a su vez, en nociones de seguridad, prácticas guiadas, fundamentos técnicos y acompañamiento personalizado, con programas adaptados para infancias inclusive, desde los 10 años.

Asociados a la Federación de Tiro con Arco Argentina (Fatarco), este vínculo les permite realizar y participar en torneos a nivel nacional, con una identidad que combina desde la Patagonia profesionalismo, estética contemporánea y un fuerte sentido comunitario. En @valhallaarqueria se pueden conocer cada una de las propuestas que renuevan cada semana.