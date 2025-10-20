Aniversario de Añelo: Planes, obras y una visión más allá de Vaca Muerta

La localidad que se consolidó como epicentro de Vaca Muerta crece a un ritmo que no da tregua: pasó de 5400 habitantes en el censo de 2022 a unos 12000 residentes estables en la actualidad, y la proyección municipal indica que podrían ser más de 50000 en los próximos cinco años.

El intendente Fernando Banderet asegura que Añelo está en un punto de inflexión. “El desafío es acompañar ese crecimiento con planificación, servicios y obras que mejoren la calidad de vida”, sostuvo.

Fernando Bandered, intendente de Añelo / Foto de Florencia Salto

Añelo aún conserva su esencia de pueblo, pero con un tránsito intenso en la ruta debido al paso de camiones vinculados a la industria. Sin embargo, en el municipio se preparan para un salto mayor. La gestión local impulsa una agenda de infraestructura que busca sostener la expansión y ordenar el desarrollo urbano.

Uno de los ejes centrales de esa agenda es la planificación a largo plazo. El Municipio trabaja en un master plan de desarrollo urbano que proyecta la ciudad hacia 2030 y 2050.

Las obras de urbanización son una de las prioridades en Añelo / foto de Florencia Salto

El documento, que todavía está en revisión y fue elaborado por consultores privados junto a equipos técnicos locales, define cómo y hacia dónde debe crecer Añelo: como la ubicación de escuelas, espacios verdes, redes de servicios y zonas de densificación. “El master plan nos da una mirada de corto y largo plazo, pensando también en el momento en que la actividad petrolera disminuya. Tenemos que tener una ciudad sostenible, capaz de sostenerse por sí misma”, explicó el intendente.

El plan incluye proyectos estratégicos como un nuevo acueducto desde el lago Los Barriales, una planta potabilizadora y la ampliación de la capacidad eléctrica, todos orientados a garantizar el abastecimiento de agua y energía en los próximos años.

Añelo / Foto de Florencia Salto

En paralelo, el Municipio ejecuta un conjunto de obras que apuntan a mejorar la conectividad y los servicios básicos. Entre ellas, la pavimentación de la calle 3, que incorpora desagües pluviales para evitar inundaciones en zonas críticas; la Subida de los Patrias, que conecta el Alto con el Bajo de la ciudad y estará finalizada en diciembre; y la pavimentación de colectoras sobre la Ruta Provincial 7, prevista para principios de 2026.

El intendente destacó que los trabajos se financian mayoritariamente con fondos municipales. “Logramos equilibrar las cuentas, lo que nos permite ejecutar obras con recursos propios y recuperar equipamiento vial”, señaló.

La proyección municipal indica que podrían ser más de 50000 habitantes en los próximos cinco años en Añelo / Foto de Florencia Salto

El crecimiento poblacional acelerado generó una fuerte presión sobre el suelo urbano. Para atender esa demanda, se puso en marcha la entrega de 300 lotes con servicios a familias inscriptas en el Ruprovi y prevé adjudicar otros 500 este año.

Además, avanza un plan de viviendas prefabricadas destinadas a familias de bajos recursos. “Queremos dar respuestas concretas a la demanda habitacional, con un esquema de recupero que permita seguir construyendo”, dijo Banderet.

La gestión local impulsa una agenda de infraestructura que busca sostener la expansión y ordenar el desarrollo urbano. / Foto de Florencia Salto

Entre las obras sociales y recreativas se destacan la Dirección de Juventud, que se inaugurará en noviembre, y un salón de usos múltiples en la meseta, ambos construidos por la empresa estatal Corfone.

También se amplían los espacios verdes, con más de 4000 árboles en proceso de plantación y mejoras en plazas del Alto y el Bajo. Además, se incorporan nuevas veredas e iluminación pública, especialmente sobre la avenida San Martín, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal.

Se amplían los espacios verdes, con árboles en proceso de plantación / Foto de Florencia Salto

En materia de salud, el intendente recordó que, en coordinación con la Provincia y empresas operadoras, se inauguraron un Centro de Kinesiología, un Centro de Día y el primer mamógrafo del sistema público local, instalado en el hospital. “Es un avance importante que permite a las vecinas acceder a estudios sin salir de la ciudad”, expresó.

En el área educativa, la Provincia licitó la construcción de un nuevo jardín de infantes y continúa la obra de la EPET, que estará terminada a comienzos de 2026. También se proyectan ampliaciones de aulas en escuelas primarias durante el receso de verano.

Banderet informó además que durante el primer semestre del año se redujeron en un 50% los hechos delictivos, gracias a la incorporación de recursos y equipamiento policial.

Añelo aún conserva su esencia de pueblo, pero con un tránsito intenso en la ruta debido al paso de camiones de la industria. / Foto de Florencia Salto

El Municipio sostiene programas de contención para adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, con talleres culturales y deportivos, asistencia médica y actividades recreativas. Banderet explicó que se trata de una política de acompañamiento permanente, que busca integrar a toda la comunidad.

Aunque la industria hidrocarburífera domina la economía local, la Municipalidad busca diversificar su perfil productivo. El Municipio promueve la actividad ganadera y hortícola, con un frigorífico municipal y más de 400 hectáreas entregadas a pequeños productores. “Seguimos apostando a la producción de la tierra, porque la comunidad necesita diversificar su desarrollo”, afirmó el intendente.