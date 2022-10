Aniversario de Cutral Co: Las obras que marcan el avance de una ciudad

Cutral Co celebra hoy sus 89 años de vida con un puñado de significativas obras que marcarán un hito en su historia como la puesta en marcha del colegio tecnológico, el inicio del canal pluvioaluvional y el comienzo del parque solar como un aporte para las energías alternativas. A ritmo sostenido continúan las mejoras en las zonas con nuevos loteos y en el casco histórico para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

El intendente José Rioseco se encamina a finalizar el último tramo de su segundo mandato, con la convicción de haber planificado obras que significarán un cambio para la comunidad. En esta línea, se dispone a detallar las que se terminaron este año y que quedarán inauguradas como parte del programa aniversario.



“Teníamos tres proyectos: la construcción de la cancha de césped sintético para el club Rivadavia, que lo creíamos necesario y se pudo realizar, con mucho trabajo y esfuerzo”, subraya el jefe comunal.

El salón de usos múltiples para el club ciclístico “Enrique Mosconi”, refaccionado a nuevo para dar respuesta a las 40 plazas que tiene el albergue. Cuando se reciban delegaciones de afuera por diferentes competencias tendrán la comodidad de las instalaciones totalmente remozadas. “Nos facilita y abarata costos al momento que tengamos que traer algún evento deportivo y cultural”, explica.

La ciudad crece en infraestructura para las familias que llegan para quedarse.



La planificación diseñada para el asfaltado de las arterias en el plan social, situado en la zona nueva de Brentana. Allí están instaladas familias que con mucho esfuerzo hay logrado la casa propia. “Es un lugar donde perdura la arcilla y en el invierno, con las lluvias y la nieve, lo pasan muy mal así que me siento muy bien de lograr el asfaltado en ese lugar”, aclara.

No es el único sector donde avanza el pavimento. Lo mismo ocurre en las manzanas creadas de manera más reciente al sur de Pueblo Nuevo. “Vamos haciendo de a dos (manzanas) en todos los sectores nuevos y a la vez, la repavimentación y la demarcación del cebrado peatonal en la zona céntrica y en los barrios más antiguos”, explica.

El sueño de la casa propia es una realidad para varias familias.



Dentro del ámbito municipal, este 2022 algunas reparticiones tuvieron mejoras. En este sentido se ejecutaron nuevas oficias para Catastro y Tránsito, además se inauguró el edificio donde se instaló la Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Este espacio ubicado en pleno centro de la ciudad fue una edificación que supo ser una clínica privada que cerró y que el municipio logró afrontar la compra del lugar para ser reconstruido. Está en Sarmiento y Sáenz Peña.

Otro de los espacios que sumó el municipio fue la compra del predio de canchas conocido como Súper 8 y que permite el desarrollo de los torneos de fútbol infantil comunitario. “Jugaron 30 años en canchitas de tierra y por qué no comprarlo, se lo merecían”, subraya.

“Los municipios nacieron a contramano y hoy hay muy pocos que pueden tener la capacidad y decisión política de tanta obra pública”, José Rioseco, jefe comunal.



En cuanto a la flota de vehículos municipales, la comuna adquirió tres combis que serán destinadas para el Hogar Crecer; para el traslado del personal de forestación y para los viñedos -que están en la zona de Filli Dei Sur y frente a la ruta 22, al lado del aeropuerto local.

Además, se compró un camión con tanque de 8 mil litros y cinco camionetas. En este sentido, no solo se afronta el gasto con las arcas propias, sino que llegan con el compromiso que cumplió el gobierno nacional. Desde el Ministerio del Interior arribó un nuevo camión recolector de residuos y fueron anticipadas algunas maquinarias desde el Ministerio de Medio Ambiente, para avanzar también en el “pulmón verde”.

El mejoramiento de las calles, una de las prioridades.



Se logró este año recuperar y volver a poner en condiciones la planta de tratamiento de residuos y se colocó un container en la zona céntrica que permite el acopio de materiales como el vidrio, latas, cartón. Hasta allí -avenida del Trabajo, entre General Paz y Alberdi- llegan los vecinos con sus residuos separados.

Uno de los proyectos que ya cuenta con aval para su ejecución es un centro infantil que fue aprobado por Nación. El lugar estará destinado para menores hasta 3 años y con una capacidad de 50. La idea es que funcione durante la mañana para que las mamás que deban salir a trabajar cuenten con un lugar dedicado al cuidado de sus hijos. Será durante la mañana y a la tarde se lo destinará a la realización de talleres o actividades diversas. Este edificio se ubicará en la zona nueva de Brentana, sobre la avenida Eduvina Godoy.

Rioseco se siente agradecido con las parejas jóvenes que deciden embarcarse en el proyecto de construir su casa propia porque significa que tienen intenciones de permanecer en la ciudad. “La demanda por terrenos sigue alta, pero muchas veces falta un poco el compromiso. Prefiero que junten el material primero y después vengan con el planteo del lote porque acá, lo que sobra es tierra”, explica.

Una comunidad que no detiene su crecimiento.



En este sentido indicó que aquellos que no avanzan con el compromiso de empezar a construir en el plazo establecido por ordenanza, se les debe caducar la asignación. “Se reasignan, pero se nos demora el crecimiento de una manzana porque hay tres familias que construyen y otros tantos que no, entonces hay que hacer nuevamente el trámite para asignarlo a otro”, menciona.

Para el intendente cutralquense es muy importante la labor que realiza el equipo de trabajo que conforma el gabinete. “Todo lo que hacen es la síntesis de lo que hemos podido brindar”, acota.

Los comercios que forman parte de la historia local



El crecimiento de la ciudad y la llegada de nuevos emprendimientos comerciales dan paso al fortalecimiento del sector que mueve una parte del motor económico con la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, hay familias que iniciaron la actividad comercial de los más variados rubros e hicieron de ello su modo de vida. En este cumpleaños, unos 45 propietarios fueron distinguidos por su desarrollo en la actividad, muchos de los cuales están casi desde el momento de la fundación.

La emotiva ceremonia que convocó a las familias de los comerciantes permitió saber con precisión el tiempo que llevan volcados a la venta de los más variados rubros. Algunos de los comercios más tradicionales fueron los encargados de recibir los certificados. En otros casos, los hijos, que están al frente del mostrador se ocupan de hacerlo.

«Soy la más vieja», sostiene entre risas Edith Nolasco, la titular de Modas Danny. «Tengo 64 años detrás del mostrador y hay que sumarle diez más que trabajé con mi papá. Si fuese por mis hijos ya me hubiese jubilado. Ellos me prepararon un departamento para que me fuera a vivir a Neuquén. Pero yo me quedé. Nací y moriré en Cutral Co», describió y se llevó el aplauso de todos los presentes.

Edith Nolasco, la titular de Modas Danny.

«Hemos hecho crecer a Cutral Co. Este sector estuvo en las buenas y en las malas mediante mucho sacrificio. Podemos hacer muchas cosas trabajando en conjunto para que Cutral Co siga creciendo y dándoles soluciones a sus habitantes», dijo Carlos Arens, dirigente empresarial y propietario de Arens Neumáticos desde hace 51 años está radicado en la ciudad.

Fueron parte de la distinción Casa Raimondi (35 años); JT Computación (36); Flakos Multijean (); Panadería El Ciervo; El Corralón SRL, 37 cada uno.

La Inmobiliaria José Rodríguez, con 38; Farmacia Lincoln, con 39; Florería Puan II y Panadería Santa Milonguita y Nor Juan, con 40 cada una.

Uomos Peluquería con Paulo Lucero, Crisorio Hermanos, con 41; Deportes Griva, Centro Offset SRL; con 42; Mercadito Loren, Stop con 43; Pancho Timbas SRL; Claudilan Lanas; con 45 años.

Tobo Embrague, Malka’s Perfumería; Mercado Kennedy llevan 46.

Electroser 48; Bonafide y El Palacio de la Pintura con 49 años; Titina con 50; Neumáticos y Servicios Arens; Luca Repuestos; Ion Boutique; 51;

Corralón Cutral Co, 52. Ce Mar’s, 53; Herrajes Tito Evaristo Jorge Sánchez, y Jaime con 55 años; Solito 56; El Nevado, 56; Erxilapé Regalos 57; Rapsodia Muebles, 61 años; Ghezzi Música, 62 años; Modas Danny 63; Anadel Calzados 64 al igual que Greenwich.

El Sol de Oro, con 68 años; Calzados y Deportes Calá 71 años y Casa Majluf 88 años.