Aniversario de Cutral Co: El club que estrenó césped sintético

Club Atlético Rivadavia cumplió el sueño de contar con el césped sintético en su cancha. Esta organización deportiva comunitaria que nació hace más de 30 años, logró con el trabajo y esfuerzo hace seis años formar parte de la Liga Federal.

El dirigente Omar Vielma expresó que hicieron gestiones y desde 2016 lograron entrar a Lifune. “Pasamos el escollo y a partir de ahí el club se consolida y queda en la liga con nueve categorías”, agregó.

Son nueve las categorías que participan en la liga y a la vez, funciona la escuelita de fútbol con todas las formativas. “Hoy el apoyo está y con un trabajo de las familias para acompañar porque es mucho el compromiso que se necesita”, describió.

Otro sueño cumplido para el club.



En este momento son alrededor de 300 los chicos y chicas que practican fútbol en este club que nació en el patio de la escuela Nº 137. Hoy, con la cancha en la zona de parque industrial, van en búsqueda de la iluminación.

“Los chicos tienen hoy la competencia que necesitan. Lifune no es fácil, por ahí hay gente que piensa que es solo jugar, pero si no tenés formativas y lo hemos comprobado este año, porque si no juegan, no tienen experiencia. El fútbol es muy competitivo y tendremos que subir la vara”, aclaró.