Aniversario de El Bolsón: “Apuntamos a un turismo familiar”

La ciudad de El Bolsón llega a su 97 aniversario con varios proyectos en marcha y un objetivo de crecimiento futuro sobre bases sólidas con eje en el turismo.

Bruno Pogliano, actual intendente de la ciudad , habló con RÍO NEGRO sobre la marcha de este destino cordillerano que se afianza en el mapa de los más visitados en épocas de vacaciones y quiere ser una opción durante todo el año. A continuación parte de la charla con el jefe comunal:

P: ¿Qué desafíos le plantea al municipio gestionar un lugar turístico como El Bolsón?

R: Cuando asumimos en 2015 nuestro principal desafío fue cambiar el perfil productivo de la ciudad por uno turístico que iba a generar mucho más empleo y una mayor distribución en la economía local. Ahora bien, un municipio turístico se gestiona dotándolo de infraestructura, capacitando a la gente en atención, en servicios, eso se trabajó muy fuerte con cursos de mozos, administración hotelera, gastronómica, mientras se promocionaba El Bolsón como destino turístico.

Plaza Pagano en El Bolsón, un espacio recuperado y puesto en valor.



P: ¿Cómo evalúan hoy esa decisión?

R: Hemos obtenido logros enormes, estamos convencidos todos los vecinos que es el camino de crecimiento, el turismo derrama en todos los sectores y está comprobado y aceptado por la gran mayoría de los vecinos de El Bolsón. Hoy el gran desafío que tenemos es romper la estacionalidad.

P: ¿Cómo se logra?

R: Hay una fuerte oferta cultural y deportiva que apunta a ese objetivo, tener ocupación todo el año. Eso se logra con eventos, con promoción, mejorando aún más los espacios públicos, la infraestructura, este es un Bolsón muy distinto al de hace 7 años atrás, la gente que nos visita hoy y no venía desde hace algunos años nota el cambio en todos lados, en la plaza Pagano, en las 37 plazas que se pusieron en valor, en la feria artesanal, la ruta a Mallín Ahogado, el bosque tallado, todos atractivos turísticos hoy recuperados en su mayoría.

El Bosque Tallado, en la ladera del cerro Piltriquitrón, un espacio emblemático de la localidad.



P: ¿Cuáles el perfil del turista que los visita hoy?

R: Cambió mucho la dinámica del turista que antes venía por un día o iba de paso, ahora se quedan 3 o 4 noches como mínimo. El perfil del turismo que llega a El Bolsón es netamente familiar, clase media, apuntamos a eso, a un sector trabajador que pueda pasar unas muy buenas vacaciones a un precio acorde, no digo accesible porque esa palabra no existe más.

Demandas locales



P: ¿Por dónde pasa la demanda del habitante permanente de El Bolsón?

R: El principal inconveniente que tenemos hoy es la vivienda, hemos firmado con el Procrear 250 viviendas con lotes en una tierra que era de Gendarmería, además tenemos 150 lotes de suelo urbano en el acceso norte de El Bolsón. Después obviamente hay servicios que se van trabajando, y obras que eran demandas históricas y que ahora van avanzando.

Obras para proveer de servicios a los vecinos en El Bolsón.



P: ¿Y el resto de la obra pública?

R: El Bolsón tiene hoy el nivel de obra pública más alto de su historia, estamos con 20 obras en ejecución, eso nunca sucedió antes. Estamos hablando de un antes y un después en lo que respecta a obras y servicios para la localidad.

P: ¿En qué están trabajando?

R: En lo que es gas estamos en una tercera etapa en lo que es el acceso norte, entramos a barrios como el Luján, que son históricos, populares, entiendo que estamos en un 70 de cobertura de gas pero asumimos con un 40, se duplicó en 7 años la cantidad de metros de cañerías. Lo mismo con el agua, y se comenzó a trabajar con el plan director energético junto con la Provincia del Chubut para tener un doble anillado de abastecimiento, es una obra importante que ya está en ejecución. Hoy tenemos un Bolsón de 50.000 habitantes y vemos de acá a 20 años que va a estar en 70 u 80.000 habitantes, tenemos que dotar de infraestructura, ese es el objetivo.

Mantenimiento municipal en el centro de El Bolsón.



P: Esta demanda siempre va en crecimiento…

R: En 2015 encontramos un Bolsón en ruinas, lo pusimos de pie y queremos dejar a quien continúe la intendencia una ciudad mucho más ordenada y planificada. La ciudad cada 10 o 15 años viene duplicando su población, yo nací hace 43 años y había 5 mil habitantes, hoy hablamos de 50.000, la pandemia trajo una oleada de gente que quería estar en contacto con la naturaleza, en armonía y poder trabajar remotamente, fue una inmigración importante con demanda y costos crecientes.

P: Y los planes directores ayudan a ordenarse...

R: Esos planes directores nos permiten planificar, porque el Bolsón hoy tiene cloacas para 15.000 habitantes y somos 50.000, la demanda ya está instalada y hay que resolverla, ni hablar a futuro. Siempre con mucho apoyo del gobierno provincial y nacional, con lo que se recauda es imposible, las grandes obras que transforman tienen el apoyo externo. Hablamos de un Plan director de cloacas por 2.000 millones de pesos, o un Plan director energético por 10 millones de dólares, 5 millones de Río Negro y 5 de Chubut.

Por un nuevo período al frente del municipio



P: Este año finaliza el actual mandato, ¿su idea es continuar?

R: Llevo 7 años de gestión y ya presentamos lista para un tercer mandato en 2023-2027, la carta orgánica habilita, pero para mi es la última re-re, tengo 43 años y creo que estoy con una madurez y experiencia justa, tenemos mucho para darle a la localidad, estamos en el punto justo con las grandes obras y quiero estar para garantizar el inicio y la finalización. Soy tercera generación que está en el lugar, somos un grupo de trabajo que no superamos los 45 años, somos parte de la sociedad, hay pertenencia, pero es la última sin lugar a dudas, si no me echan de mi casa… (risas)

El tema vial, una preocupación



Hoy habrá en El Bolsón una jornada sin alcohol, para concientizar a la población sobre la importancia de no ingerir bebidas alcohólicas antes de subirse a conducir un vehículo.

Bruno Pogliano, participó en un encuentro en la localidad para recordar el fallecimiento de una vecina en un siniestro vial.



Dijo el intendente Pogliano al respecto: “Tenemos una fuerte política de alcohol cero, no prohibimos que tomen y fomentamos el consumo de cerveza, pero el que maneja tiene que cuidarse y no tomar. Somos productores de cerveza, me encanta disfrutar esa bebida, pero al volante no…”.

La jornada sin alcohol se hace el primer sábado después de la fecha en que ocurrió un grave incidente vial que causó la muerte de tres jóvenes en la localidad.

“Tenemos una fuerte política de alcohol cero, no prohibimos que tomen y fomentamos el consumo de cerveza, pero el que maneja tiene que cuidarse y no tomar». Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón.

“Es una jornada de concientización, que parece que no penetra en todos los sectores porque seguimos teniendo accidentes de tránsito y eso nos duele y mucho, porque hemos tenido sucesos como el de los chicos y todavía no terminamos de aprender”, comentó el jefe comunal.

“En El Bolsón hay mucha publicidad, se avisa mucho sobre esta medida de alcohol cero, pero alguna infracción siempre hay, la sanción va para aprender y concientizar, con multas de 80.000 pesos, duele, pero somos hijos del rigor”, finalizó.