Aniversario de Rincón de los Sauces: un nuevo acueducto entra en la recta final

En enero debe comenzar a funcionar el segundo acueducto de la ciudad, una obra muy esperada que permitirá duplicar la capacidad actual de abastecimiento de agua potable. El proyecto apunta a dar respuesta a uno de los principales problemas estructurales de la localidad: un sistema diseñado para una ciudad mucho más pequeña, hoy desbordado por el crecimiento sostenido de la población.

La intendenta Norma Sepúlveda explicó que el nuevo acueducto no reemplaza al actual, sino que lo complementa. Hoy Rincón se abastece con un solo sistema, y la puesta en marcha del segundo permitirá reforzar el suministro y acompañar la expansión urbana, especialmente en las zonas altas y en los sectores donde se registran mayores faltantes.

El acueducto forma parte de un proyecto integral que lleva años planificado y que cuenta con proyectos ejecutivos detallados, con datos específicos de caudales, rebombeos, cisternas y sistemas eléctricos. Para que la obra pueda entrar en funcionamiento, aún restan finalizar trabajos complementarios indispensables, como la instalación de bombas, motores, sistemas de rebombeo y la conexión con los tanques ubicados en la zona alta de la ciudad.

Según explicó la jefa comunal, una de las principales dificultades para avanzar en tiempo y forma fue la falta de confirmación de las fuentes de financiamiento. La obra requiere materiales y equipamiento de alto costo, y sin la certeza de los recursos disponibles no era posible comprometer su ejecución. En ese contexto, el municipio gestionó aportes tanto del gobierno provincial como de empresas productoras con actividad en la zona.

En algunos casos, las empresas ofrecieron inicialmente aportes económicos y luego redefinieron su modalidad de acompañamiento, priorizando la provisión de materiales específicos. Ese ida y vuelta, sumado a cambios internos en las estructuras de las compañías, fue demorando los plazos. Recién en el último tiempo se confirmaron los apoyos necesarios, lo que permitió acelerar los trabajos.

“Estamos trabajando contra reloj”, señaló Sepúlveda, quien remarcó que la puesta en marcha del acueducto depende también de que no se presenten contingencias climáticas u otras situaciones que compliquen la obra. De cumplirse los plazos previstos, el sistema podría comenzar a operar en enero y duplicar la capacidad de agua disponible en la ciudad.

Más allá de la obra puntual, la intendenta subrayó la importancia de contar con registros técnicos y documentación de todo lo que se ejecuta. Al asumir la gestión, el municipio se encontró con muy poca información sobre redes existentes, trazados y materiales, lo que dificultó la planificación de nuevas obras. Actualmente, los proyectos cuentan con respaldo técnico y archivos digitales que quedarán como base para futuras gestiones.

Las falencias en la infraestructura quedaron en evidencia también en otras intervenciones urbanas. Durante la ejecución de obras de pavimentación y cordón cuneta, se detectaron tramos de redes de agua obsoletas, realizadas con cañerías inadecuadas y sin válvulas de corte, lo que obligó a rehacer parte de los trabajos antes de avanzar.