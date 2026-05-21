Aniversario de San Patricio del Chañar: casi la mitad de sus habitantes llegó desde otras provincias

La localidad es una de las que más crece en la provincia / Foto de Matías Subat

El crecimiento demográfico no se percibe solamente por hectáreas cultivadas, bodegas o pozos petroleros. Se nota en aulas llenas, barrios nuevos, tránsito constante y filas en los comercios. En menos de tres décadas, la localidad multiplicó casi por cinco su población y se convirtió en uno de los puntos donde mejor se expresa la transformación social y económica que atraviesa la región de Vaca Muerta.

Los números ayudan a entender la magnitud del cambio. La ciudad está teniendo en el Registro Civil alrededor de 100 cambios de domicilios mensuales. Según los datos del Censo 2022 del Indec, San Patricio del Chañar pasó de 1900 habitantes en 1991 a más de 10 mil en 2022, un crecimiento sostenido que convirtió a la localidad en una de las que más se expandió en Neuquén durante las últimas décadas.

El aumento poblacional continuó acelerándose incluso después del Censo 2022. Proyecciones oficiales del Gobierno de Neuquén estimaron para 2023 una población de más de 12 mil personas, un dato que refleja la velocidad del crecimiento poblacional.

La mayor parte de la población de San Patricio del Chañar es joven / Foto de Florencia Salto

Los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos también muestran que se trata de una ciudad marcadamente joven. La mayor concentración de habitantes se ubica en las franjas de edad económicamente activas, especialmente entre los 20 y 39 años, que es precisamente la edad laboral que alimenta el movimiento económico de toda la región. Mientras que la proporción de adultos mayores continúa siendo relativamente baja en comparación con otras localidades de la provincia.

Datos oficiales de la Dirección Provincial de Estadística y Censos elaborados a partir del Censo 2022, confirman que casi la mitad de la población de San Patricio del Chañar nació fuera de la provincia de Neuquén.

El crecimiento local se da además dentro de un contexto regional más amplio. El departamento de Añelo (del cual forma parte San Patricio del Chañar) creció 65% a nivel poblacional si comparamos los censos de 2010 y 2022, contra la provincia de Neuquén, que en ese mismo periodo creció 32%.

Qué hay detrás de las estadísticas

Hay algo más profundo. El perfil demográfico refleja el impacto de los procesos migratorios vinculados al empleo, la expansión urbana y el crecimiento regional impulsado en los últimos años por la actividad productiva y energética.

La postal urbana cambió al mismo ritmo. Lo que hace algunos años era una localidad asociada principalmente a la producción frutícola y vitivinícola, hoy se transformó en una ciudad atravesada por nuevas dinámicas: trabajadores petroleros que eligen radicarse allí, familias jóvenes que llegan desde otras provincias y una creciente demanda de servicios, viviendas e infraestructura.

Las principales bodegas de la provincia de Neuquén están en San Patricio del Chañar / Foto de Florencia Salto

La transformación aparece todos los días en escenas cotidianas: escuelas que amplían matrícula, loteos que avanzan hacia nuevas zonas, comercios que extienden horarios y una circulación permanente de trabajadores que entran y salen de los yacimientos. San Patricio del Chañar dejó de ser solamente un punto productivo para convertirse en una ciudad de residencia y servicios.

El crecimiento, sin embargo, también plantea desafíos. La presión sobre la demanda habitacional, la necesidad de ampliar infraestructura urbana y el fortalecimiento de servicios esenciales como salud, educación y transporte son parte de la agenda que acompaña esta nueva etapa.

San Patricio del Chañar conserva rasgos de pequeña comunidad / Foto de Cecilia Maletti

Aun así, la ciudad conserva rasgos de pequeña comunidad. En las plazas todavía se mezclan familias históricas con recién llegados; los productores tradicionales conviven con nuevos emprendimientos y el perfil vitivinícola continúa siendo parte de la identidad local, incluso en medio del avance petrolero.

Uno de los desafíos de crecer tan rápido es no perder la identidad que la convirtió en uno de los lugares más singulares del mapa neuquino.