Desbarataron una presunta organización narco en Zapala: hay nueve personas bajo investigación y droga secuestrada

Durante los procedimientos se secuestraron drogas, celulares, balanzas y dispositivos electrónicos utilizados en la investigación.

Una investigación que se extendió durante más de un mes y medio permitió desarticular una presunta organización dedicada al microtráfico de drogas en Zapala. El operativo incluyó ocho allanamientos simultáneos, el secuestro de cocaína y marihuana listas para su comercialización y la notificación de nueve personas que serán investigadas en el marco de una causa penal.

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este miércoles y estuvieron encabezados por personal de la División Antinarcóticos Zapala, con intervención de la Fiscalía a cargo de la doctora Laura Pizzipaulo. En total participaron más de cincuenta efectivos policiales de distintas divisiones especializadas de la provincia.

Según se informó oficialmente, las tareas investigativas comenzaron a principios de abril, cuando los pesquisas detectaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

Ocho allanamientos simultáneos

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la fiscalía solicitó múltiples órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la jueza de Garantías interviniente.

Los operativos comenzaron cerca de las 7 de la mañana y se concretaron en ocho viviendas de distintos sectores de Zapala. Participaron efectivos del Departamento Antinarcóticos y de las divisiones de Zona Sur, Chos Malal y Cutral Co.

De acuerdo con fuentes policiales, el resultado fue “altamente positivo”, ya que se logró secuestrar más de 140 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 600 gramos de cogollos de marihuana.

También se hallaron más de 14 gramos de semillas de cannabis sativa y distintos elementos utilizados presuntamente para el fraccionamiento y comercialización de sustancias.

Más de 750 dosis retiradas de circulación

Los investigadores estimaron que la droga secuestrada equivalía a unas 750 dosis destinadas a la venta en la ciudad, con un valor de mercado superior a los 15 millones de pesos.

Durante las requisas también se incautaron cuatro balanzas de precisión, 14 teléfonos celulares, una notebook y dos terminales de pago electrónico tipo posnet, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Además, el personal policial secuestró dinero en efectivo, anotaciones consideradas de interés para la causa y recortes de nailon utilizados habitualmente para el armado de envoltorios.

Nueve personas quedaron imputadas

Como resultado del operativo, nueve personas mayores de edad —siete hombres y dos mujeres— fueron demoradas, identificadas y notificadas de la imputación judicial.

Todos quedaron formalmente a disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanza la causa vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Desde la Policía de Neuquén destacaron el trabajo coordinado entre las distintas divisiones antinarcóticos y remarcaron que la investigación permitió desarticular varios puntos de venta que operaban en la ciudad.