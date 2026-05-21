Protesta docente en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén: qué reclama el gremio y cuál fue la respuesta del Gobierno

La tensión entre el gremio docente ATEN Capital y el Consejo Provincial de Educación (CPE) volvió a escalar este jueves 21 de mayo con una jornada de protesta que incluyó un corte de calle y movilización en Neuquén capital.

La medida fue impulsada por seccionales opositoras del sindicato en reclamo por el funcionamiento del sistema de licencias médicas docentes y otros incumplimientos denunciados por los trabajadores de la educación.

ATEN Capital realizó un corte de calle frente al Consejo Provincial de Educación de Neuquén: la exigencia del gremio con el Gobierno

La concentración comenzó este jueves por la mañana frente a la sede del CPE, donde docentes realizaron una protesta para exigir la derogación de la Resolución 411, normativa cuestionada por el gremio al considerar que restringe licencias por enfermedad y modifica condiciones laborales históricas.

Desde ATEN Capital aseguraron que la situación afecta tanto a docentes como a estudiantes.

Las seccionales que encabezaron la protesta anticiparon que buscarán que el conflicto se profundice a nivel provincial y no descartaron nuevas medidas de fuerza en los próximos días. Mientras tanto, el reclamo docente mantiene abierto un nuevo foco de tensión entre el sector educativo y el gobierno de Neuquén.

Los reclamos iniciaron en la mañana del jueves frente al edificio de Gobierno (Foto: gentileza)

ATEN Capital realizó un corte de calle frente al Consejo Provincial de Educación de Neuquén: los motivos

Uno de los principales reclamos estuvo vinculado al área de Salud Ocupacional. Según denunció la conducción sindical, existen demoras en las auditorías de certificados médicos, lo que provoca que muchas suplencias no se cubran y que distintos cursos permanezcan sin clases en varias localidades de la provincia.

La secretaria general de ATEN provincial, Fany Mansilla, había advertido días atrás que el sindicato podría avanzar con nuevas medidas de fuerza si el Gobierno provincial no brinda respuestas. Desde el gremio sostienen que agotaron las instancias de diálogo y que persisten incumplimientos en acuerdos firmados en mesas técnicas con el Ejecutivo neuquino.

Además de las demoras administrativas, ATEN denunció situaciones de maltrato en juntas médicas y cuestionó la falta de aplicación de resoluciones ya aprobadas por el propio CPE, como las vinculadas a licencias por tratamientos de fertilización o acompañamiento de familiares con enfermedades graves.

Durante la jornada también se reclamó por problemas edilicios en escuelas, falta de material didáctico, atrasos en pagos de movilidad y conflictos sin resolver en instituciones educativas de distintas localidades neuquinas. Entre ellos, el gremio volvió a mencionar la situación del Centro de Formación Profesional 39 y la preocupación por posibles cierres en escuelas rurales y trashumantes.

Tras el plenario con los secretarios generales, la conducción provincial determinó ayer postergar las medidas de fuerza y esperar al resultado de la reunión que convocó la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martinez, el próximo martes en la Casa de Gobierno.

ATEN Capital realizó un corte de calle frente al Consejo Provincial de Educación de Neuquén: la respuesta del Gobierno provincial

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, fuentes oficiales del CPE, afirmaron que «los reclamos de ATEN Capital son los reclamos de una seccional que no tiene personería gremial para convocar a un paro o medida de acción directa».

Desde Educación afirmaron que la postura del gremio es una medida inorgánica, por lo que se computará como una falta injustificada. Dentro del Gobierno declararon que «el vínculo es con la conducción provincial, y en ese marco se están discutiendo todos los temas«.