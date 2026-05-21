Desde este jueves vuelven las multas por radares en Río Negro: qué cambia en el sistema de fotomultas

A partir de este 21 de mayo, los radares instalados en rutas de Río Negro dejan atrás la etapa de prueba y comienzan a aplicar multas por exceso de velocidad. Así lo confirmó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que puso en marcha la fase sancionatoria del sistema de control que ya funciona en distintos corredores estratégicos de la provincia.

El cambio implica el fin del esquema exclusivamente preventivo, hasta ahora, los conductores que superaban los límites recibían solo una notificación informativa. Desde hoy, esas advertencias se transforman en actas de infracción con sanción económica.

De la concientización a la sanción: qué explicó la Provincia

El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio, detalló que el sistema comienza a operar plenamente desde esta fecha y explicó los cambios centrales: «A partir de hoy se comienza con las eventuales actas de infracción en los radares, se autoriza el uso y se comienzan a aplicar las multas».

El funcionario señaló que el esquema anterior tenía un enfoque exclusivamente preventivo y remarcó que el valor de las sanciones había resultado excesivo en su etapa inicial, lo que, según indicó, terminaba «siendo contraproducente para el objetivo de concientización vial».

También destacó que el sistema mantiene «la misma base tecnológica», pero incorpora mejoras en la notificación y en los tiempos de aviso.

La principal modificación es la digitalización inmediata, las infracciones ahora llegan en tiempo real al correo electrónico declarado por el titular del vehículo, mientras que en los casos donde no exista un mail registrado se mantiene el envío por vía postal, dentro del plazo legal de hasta 60 días.

Dónde están los radares en Río Negro

El sistema de cinemómetros funciona actualmente en rutas nacionales que atraviesan distintos puntos de la provincia. En la Ruta Nacional 22 los dispositivos están ubicados en Villa Regina, donde operan dos radares con velocidad máxima de 80 km/h; en Cervantes, con un radar habilitado para 110 km/h; y en Río Colorado, donde funcionan dos equipos con límite de 60 km/h.

En la Ruta Nacional 151 los controles se encuentran en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal, con dos radares en cada localidad y una velocidad máxima permitida de 60 km/h en todos los casos.

En la Ruta Nacional 250 el sistema está instalado en Lamarque, donde operan dos radares con límite de 60 km/h, mientras que en la Ruta Nacional 3 los controles se ubican en Viedma, con dos radares habilitados para 80 km/h, y en Sierra Grande, donde funcionan otros dos dispositivos con velocidad máxima de 60 km/h.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro remarcaron que todos los radares están debidamente señalizados y que cualquier nueva incorporación será informada previamente, en el contexto de la política de transparencia del sistema de control vial.

Multas más bajas y sistema escalonado

Con el nuevo esquema establecido por el Decreto 365/26 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, el régimen sancionatorio se vuelve escalonado:

Exceso de hasta 30% sobre la velocidad permitida: 100 Unidades Fijas (aprox. $200.000)

(aprox. $200.000) Exceso mayor al 30%: 200 Unidades Fijas (aprox. $400.000)

Hasta ahora, cualquier infracción implicaba una multa fija de 350 Unidades Fijas (cerca de $700.000), lo que generaba críticas por su impacto económico.

Según la Provincia, la modificación busca un esquema “más proporcional y razonable”, diferenciando la gravedad de las infracciones.

Cómo funciona el sistema de fotomultas

El mecanismo se basa en tecnología automatizada:

Cámaras registran velocidad, ubicación y horario del vehículo.

Se genera una imagen que respalda la infracción.

Los datos se envían al sistema central de procesamiento.

Se emite la notificación correspondiente (ahora en formato digital o postal).

Durante la etapa de prueba, miles de conductores recibieron advertencias sin sanción económica, con el objetivo de familiarizarse con el funcionamiento del sistema.