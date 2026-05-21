Robaron una camioneta en Bariloche y el nuevo 911 de Dina Huapi la recuperó en minutos sobre Ruta 23

Apenas dos días después de su inauguración oficial, el nuevo centro de monitoreo del 911 RN Emergencias de Dina Huapi tuvo su primera intervención destacada: permitió recuperar una camioneta Ford EcoSport robada en Bariloche y detener a un joven de 20 años que escapaba hacia la Ruta 23.

El procedimiento comenzó minutos antes de las 6 de este miércoles, cuando una mujer denunció al 911 el robo de una Ford EcoSport gris en Bariloche. De inmediato, el dominio del vehículo fue cargado al sistema LPR, la tecnología de lectura automática de patentes que funciona mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos de la provincia.

El seguimiento en tiempo real

Mientras efectivos policiales desplegaban controles y recorridas en distintos sectores de Bariloche, el centro operativo de Dina Huapi activó el monitoreo sobre los accesos a la ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, el punto clave de la investigación ocurrió a las 7.19, cuando una de las cámaras instaladas en el acceso sur detectó el ingreso de la camioneta robada en dirección a la Ruta 23.

A partir de esa alerta, operadores del sistema comenzaron a seguir el recorrido del vehículo en tiempo real mediante distintas cámaras urbanas. La información fue transmitida de forma permanente a los móviles policiales que participaban del operativo.

“La coordinación fue inmediata”, indicaron desde el sistema RN Emergencias al detallar cómo se articuló el trabajo entre el monitoreo urbano y el personal policial desplegado en territorio.

La detención sobre Ruta 23

Con los datos aportados por el sistema LPR y el seguimiento realizado desde el centro de monitoreo, la camioneta fue interceptada cerca de veinte minutos después sobre la Ruta Nacional 23, en cercanías del límite de la zona asfaltada.

Los investigadores creen que el conductor intentaba alejarse hacia sectores rurales para evitar ser localizado.

Durante el procedimiento fue identificado un joven de 20 años domiciliado en Bariloche, quien además registraba un pedido de paradero vigente. Por disposición judicial, quedó detenido.

El vehículo recuperado presentaba características coincidentes con las aportadas en la denuncia inicial, entre ellas daños en el parabrisas y en la rueda de auxilio externa.

Tecnología y seguridad

Además del robo del rodado, la denuncia también incluía la sustracción de herramientas desde un galpón. La camioneta fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que el operativo permitió mostrar “resultados concretos” del nuevo centro de monitoreo inaugurado en Dina Huapi y remarcaron la importancia del sistema LPR para detectar vehículos buscados y coordinar operativos en tiempo real.

El procedimiento volvió a poner en evidencia el rol de la tecnología aplicada a la seguridad pública y la articulación entre el 911 RN Emergencias, el monitoreo urbano y las unidades policiales que intervienen en el terreno.