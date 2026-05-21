Quiénes eran los trabajadores petroleros que murieron por la explosión de un camión cisterna en un yacimiento de Mendoza

Murieron dos operarios petroleros por una explosión en Mendoza. Foto: Gentileza Los Andes.

Una tragedia conmocionó a Mendoza. Dos trabajadores petroleros murieron por la explosión de la tapa de un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB. Se conoció quiénes eras las víctimas.

La empresa emitió ayer un comunicado por el hecho en el yacimiento Chachaguen sur.

La identidad de las víctimas de la explosión en un yacimiento de Mendoza

Según reportó Diario Mendoza, las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Sanchuc, de 47 años, y Gastón Antonio Andrada, de 40 años. Uno de ellos había sido trasladado a Rinc

Por el hecho se activaron los protocolos de emergencia y trabajó personal policial, equipos de seguridad y autoridades judiciales.

La investigación de la muerte de los operarios está a cargo de la Unidad Fiscal de Malargüe, señaló Clarín.

El comunicado de TSB por la muerte de dos petroleros tras una explosión en un yacimiento de Mendoza

La empresa TSB emitió un comunicado oficial tras el trágico accidente ocurrido este miércoles en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Mendoza, donde murieron dos trabajadores petroleros.

Según informó la compañía, el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas y derivó en el fallecimiento de dos operarios luego de la explosión de la tapa de un camión cisterna.

“TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, indicó la firma en el comunicado difundido tras el accidente.

Además, la empresa señaló que activó de manera inmediata los protocolos de contingencia y dispuso un equipo interdisciplinario para asistir y contener a las familias de las víctimas.

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta”, remarcaron desde TSB.

La firma también aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades competentes para determinar las causas del accidente ocurrido en el yacimiento mendocino.