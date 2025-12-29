Año Nuevo 2026: cenas especiales desde Neuquén y Mar del Plata hasta Salta y La Pampa

La noche del 31 de diciembre suma propuestas gastronómicas y espectáculos en destinos turísticos urbanos y de verano. Gentileza.

Con la llegada del 31 de diciembre, surgen propuestas especiales para celebrar la despedida del año y la bienvenida de 2026. Cenas de pasos, buffets temáticos, espectáculos musicales y actividades para niños forman parte de una agenda pensada para quienes eligen pasar la noche de Año Nuevo fuera de casa, en un alojamiento especial en destinos turísticos urbanos y de verano.

En ese marco, la cadena hotelera nacional Álvarez Argüelles Hoteles, con más de siete décadas de trayectoria en la hotelería nacional, concentró parte de su programación de fin de año en establecimientos ubicados en Mar del Plata, Neuquén, Salta y Santa Rosa, entre otras ciudades, con experiencias que combinan gastronomía, entretenimiento y servicios pensados para distintos públicos.

Grand Brizo Comahue | Neuquén

Ubicado en la capital neuquina desde hace más de 50 años sobre la icónica Avenida Argentina, propone una cena exclusiva para recibir el 2026 con una recepción desde las 20:30 horas y una cena con menú de pasos.

La cena de Año Nuevo incluye cocktail de bienvenida con y sin alcohol, aperitivos, espumante. La propuesta contempla una recepción con tartaleta de tartaleta de salmón y ralladura de naranja; arancini de hongos fritos apanado en panko y emulsión de pimientos; escabeche de camarones y crocante cítrico.

Posteriormente la entrada con una variedad de opciones: Trucha curada sobre puré de manzana asada con sidra, micromix de verdes, vinagreta de jengibre y ralladura de lima. Como plato principal lomo sellado en manteca ahumada de hierbas, sobre aligot de papa y láminas de hongos confitados.

Al cierre, un souffle glacé de maracuyá y mango con crumbel de coco, sobre velour de mango. Además, hay opción de Menú Infantil con croquetas de jamón y queso, milanesa napolitana y papas fritas, y flan con dulce de leche y crema. Las bebidas incluye vinos de Bodega Schroeder o bebidas sin alcohol.

Para quienes quieren aprovechar, hay un 30% de descuento en alojamiento y parking sin cargo esa misma noche.

Todas las actividades, promociones y novedades son anunciadas en las redes sociales del Hotel, @hotelgrandbrizo.comahue o en su página web https://www.hotelgrandbrizocomahue.com/ Telefono para reservas vía WhatsApp al 299 6105393 o al teléfono 299 4432040.

https://www.hotelgrandbrizocomahue.com/

https://www.instagram.com/hotelgrandbrizo.comahue/?hl=es

https://www.facebook.com/hotelgrandbrizo.comahue



Hotel Costa Galana | Mar del Plata

El icónico hotel cinco estrellas frente a la Bahía de Playa Grande será escenario de una gran celebración para recibir el 2026. La propuesta tendrá lugar en el Salón Real e incluirá un show musical de Paris Jazz Club y un cierre a puro baile con la banda Los Totora, con la conducción de Julián La Bruna.

La experiencia gastronómica contará con una recepción de bienvenida y un menú especialmente diseñado para la ocasión, maridado con vinos Dominio Malbec y Chardonnay de Rutini Wines y brindis con espumante de la misma bodega. Entre las opciones se destacan degustaciones de mar y tierra, platos principales con carnes y vegetales de estación, y una cuidada selección de postres.

Habrá menús alternativos vegetarianos, veganos e infantiles, además de una amplia mesa dulce y estación de helados artesanales. El hotel dispondrá de Baby & Kid’s Club con actividades recreativas y espacios de descanso para los más pequeños.

La propuesta incluye todos los servicios, con menores de tres años sin cargo y un 10% de descuento para socios del Club Costa Galana.

Brizo Salta | Salta

Ubicado en pleno centro de la capital salteña, Brizo Salta recibirá el Año Nuevo con una cena buffet especial en su rooftop, desde las 20.30, con vistas panorámicas de la ciudad y los cerros.

El menú ofrecerá una amplia variedad de entradas frías y calientes, platos principales con carnes, pastas y opciones vegetarianas, además de ensaladas y guarniciones regionales. A las 23 se habilitará una mesa dulce con brindis, que incluirá postres clásicos, frutas frescas, pan de Navidad y confituras.

La propuesta se completa con vinos de Bodega La Rural, bebidas sin alcohol y café.

Reservas: 387 539-1449 / 387 220-3632. Más información en redes sociales: @hotelbrizo.salta o en su sitio web.

Unit Santa Rosa | La Pampa

En el corazón de la ciudad, el hotel Unit celebrará la llegada del nuevo año con un menú de tres pasos en su restaurante Cuatro Esquinas RestoBar. La propuesta incluye copa de bienvenida, plato principal, postre, bebidas, vinos de Bodega Quietud y brindis.

El menú de Año Nuevo contempla sabores frescos y equilibrados, con opciones de pescado y postres cítricos, manteniendo una impronta regional. Reservas gastronómicas por WhatsApp: 223 437-5607.

Hotel Riviera | Mar del Plata

El Hotel Riviera recibirá el 2026 con una cena especial el 31 de diciembre, de 21 a 3, que combina gastronomía tradicional, bebidas sin límite, brindis con champagne y música en vivo con DJ.

El menú incluye entrada, plato principal, postre, pan dulce y budines, con alternativas para menores y opción vegetariana. Los menores de tres años no abonan cubierto. Reservas: 2234 38-7846.

Hotel Iruña | Mar del Plata

El Hotel Iruña propone una experiencia de Año Nuevo en un entorno elegante, con una cena que combina buffet de entradas, plato principal elaborado por el chef, postre especial y mesa dulce de fin de año.

La propuesta incluye vinos de Bodega Saint Felicien, bebidas sin alcohol y brindis con espumante. Además, ofrece opciones de menú infantil, vegetariano y celíaco, consolidándose como una alternativa inclusiva para celebrar la llegada del nuevo año con comodidad y servicio profesional. Reservas: 0223 432-1600.