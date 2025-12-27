Neuquén se prepara para Año Nuevo: los horarios de comercio este 31 de diciembre y qué pasa el 1 de enero de 2026

Se termina el 2025 y el 31 de diciembre se retoman los festejos pero para celebrar el Año Nuevo. Debido a que las personas saldrán a hacer sus últimas compras, en Neuquén informaron cómo serán los horarios de apertura y cierre de los comercios para tener en cuenta.

Este año los festejos por las fiestas de fin de año se realizarán a mitad de semana interrumpiendo así el horario normal de los comercios, por esto desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén informaron cómo será el cronograma para este 31 de diciembre, teniendo en cuenta que solo el 1 de enero es feriado.

En este sentido indicaron que los horarios de cierre de los comercios tras el acuerdo entre las partes serán:

Las 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬

En Neuquén, Plottier y Centenario: los 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬.

En Cutral Co y Rincón de los Sauces los pequeños y medianos cerrarán a las 13 horas.

Año Nuevo en Neuquén: qué pasa el 1 de enero de 2025 con los comercios

Al igual que el 25 de diciembre, Navidad, para este 1 de enero remarcaron que, como son feriados nacionales, los servicios prestados en esos días deben ser remunerados con el doble del salario habitual.

Sin embargo esto aplica para pequeños comercios ya que los grandes mercados deberán permanecer cerradas durante estas jornadas.

«Seamos responsables y solidarios. Organicemos nuestras compras con tiempo para que todas y todos los compañeros mercantiles puedan celebrar a tiempo y en familia», expresaron desde el CEC.