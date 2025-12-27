Año Nuevo en Roca: cómo funcionarán los comercios el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026

Falta poco para llegar al último día del 2025 y si bien la gente está realizando con anticipación las compras para celebrar el Año Nuevo, es probable que muchos olviden algunas cosas y salgan a último momento. Por esta razón desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General de Roca anunciaron cuáles serán los horarios de atención este 31 de diciembre.

Este año los festejos por las fiestas de fin de año se realizarán a mitad de semana interrumpiendo así el horario normal de los comercios, por eso se implementaron cambios de horarios para el próximo miércoles y jueves.

Desde la CAIC detallaron:

Grandes superficies: cerrarán sus puertas a las 14 hs.

cerrarán sus puertas a las 14 hs. Pequeños y medianos comercios: desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, sugieren cerrar a las 16 hs.

Qué pasa con los supermercados en Roca el 1 de enero de 2026

Al igual que el 25 de diciembre, Navidad, para el 1 de enero remarcaron que, como son feriados nacionales, los servicios prestados en esos días deben ser remunerados con el doble del salario habitual.

Aplica para pequeños y medianos comercios, ya que «las grandes superficies, según convenio vigente, permanecerán cerradas durante estas jornadas».

«Creemos en un comercio que crece cuidando a quienes lo hacen posible. Organizate con tiempo y disfrutemos estas fiestas con responsabilidad», solicitaron desde la CAIC.