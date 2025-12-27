ESCUCHÁ RN RADIO
Año Nuevo en Roca: cómo funcionarán los comercios el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026

La Camara de Agricultura Industria y Comercio de Roca informó cómo será el cronograma de horarios para la última fiesta del 2025.

Redacción

Por Redacción

Horarios de comercio en Roca por Año Nuevo (Matías Subat)

Falta poco para llegar al último día del 2025 y si bien la gente está realizando con anticipación las compras para celebrar el Año Nuevo, es probable que muchos olviden algunas cosas y salgan a último momento. Por esta razón desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General de Roca anunciaron cuáles serán los horarios de atención este 31 de diciembre.

Este año los festejos por las fiestas de fin de año se realizarán a mitad de semana interrumpiendo así el horario normal de los comercios, por eso se implementaron cambios de horarios para el próximo miércoles y jueves.

Desde la CAIC detallaron:

  • Grandes superficies: cerrarán sus puertas a las 14 hs.
  • Pequeños y medianos comercios: desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, sugieren cerrar a las 16 hs.

Qué pasa con los supermercados en Roca el 1 de enero de 2026

Al igual que el 25 de diciembre, Navidad, para el 1 de enero remarcaron que, como son feriados nacionales, los servicios prestados en esos días deben ser remunerados con el doble del salario habitual.

Aplica para pequeños y medianos comercios, ya que «las grandes superficies, según convenio vigente, permanecerán cerradas durante estas jornadas».

«Creemos en un comercio que crece cuidando a quienes lo hacen posible. Organizate con tiempo y disfrutemos estas fiestas con responsabilidad», solicitaron desde la CAIC.


Temas

Año nuevo

Fin de año

Río Negro

Roca

