ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

¿Año Nuevo se celebra con brindis afuera? Así estará el clima en el Alto Valle el último día del 2025

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico extendido y brindó detalles de cómo será el clima este miércoles 31 de diciembre en la región del Alto Valle.

Redacción

Por Redacción

¿Año Nuevo se celebra con mesa afuera o adentro? Así estará el clima en el Alto Valle el último día del 2025

¿Año Nuevo se celebra con mesa afuera o adentro? Así estará el clima en el Alto Valle el último día del 2025

Faltan horas para iniciar el último día del 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo. Los preparativos ya comenzaron y los que todos quieren saber es cómo estará el clima para saber si es buena oportunidad para comer al aire libre o no. Por esta razón, acá te contamos en detalle el pronóstico del tiempo para la región del Alto Valle.

Año Nuevo en el Alto Valle: el clima por ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó en líneas generales para la región del Alto Valle un clima con temperaturas elevadas, leve presencia de viento y un cielo con sol radiante.

  • En Neuquén capital la máxima será de 35°C, mientras que la mínima se ubicará en los 24°C. El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 7 y 12 km/h.
  • En Cipolletti, Fernández Oro y Allen:
    La temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 24°C. El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 13 y 21 km/h.
  • En Roca, Cervantes, Mainqué, Huergo, Godoy y Regina, se esperan las mismas condiciones que las localidades anteriores:
    La temperatura máxima a la tarde será de 35°C, mientras que en horas de la noche descenderá hasta mantenerse en los 29°C.
    El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 13 y 21 km/h.

Temas

Alto Valle

Año nuevo

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Faltan horas para iniciar el último día del 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo. Los preparativos ya comenzaron y los que todos quieren saber es cómo estará el clima para saber si es buena oportunidad para comer al aire libre o no. Por esta razón, acá te contamos en detalle el pronóstico del tiempo para la región del Alto Valle.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios