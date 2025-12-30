¿Año Nuevo se celebra con brindis afuera? Así estará el clima en el Alto Valle el último día del 2025

¿Año Nuevo se celebra con mesa afuera o adentro? Así estará el clima en el Alto Valle el último día del 2025

Faltan horas para iniciar el último día del 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo. Los preparativos ya comenzaron y los que todos quieren saber es cómo estará el clima para saber si es buena oportunidad para comer al aire libre o no. Por esta razón, acá te contamos en detalle el pronóstico del tiempo para la región del Alto Valle.

Año Nuevo en el Alto Valle: el clima por ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó en líneas generales para la región del Alto Valle un clima con temperaturas elevadas, leve presencia de viento y un cielo con sol radiante.

En Neuquén capital la máxima será de 35°C, mientras que la mínima se ubicará en los 24°C. El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 7 y 12 km/h.

En Cipolletti, Fernández Oro y Allen:

La temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 24°C. El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 13 y 21 km/h.